Timoteo Zambrano: “Hay opositores que les gusta dialogar con el gobierno, pero no con la otra oposición”

El Diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano se refirió a las contradicciones de la oposición.

Durante una entrevista en VTV comentó sobre su participación desde hace 20 años, en las numerosas mesas de diálogo con el Gobierno Bolivariano para la estabilidad política en Venezuela.

Zambrano expresó que desde el 2020 el país ha venido mostrando cambios. Se realizaron elecciones, se lograron modificaciones en el CNE. Se realizaron elecciones el 6 de diciembre, donde fue conformada la actual AN que logra anular la dualidad de poderes de ese momento, que al día de hoy es inexistente, aseguró.

“La elección de la AN del 6 de diciembre, impide la invasión de los Estados Unidos a Venezuela, por parte de Donald Trump, quien tenía números muy bajos en las encuestas y en tal sentido estaba previsto que esto ocurriera en el 2020, este candidato al verse perdido pretende invadir”, agregó Zambrano.

El parlamentario apuntó que el diálogo, la negociación, es fundamental para dirimir diferencias, para resolver en una mesa situaciones complejas que pueden afectar un país.

Señaló el dirigente opositor, que el nuevo diálogo no puede partir del conflicto, pues ya Venezuela en lo interno se ha normalizado en materia política “si partimos del conflicto estaríamos haciéndole el juego a la estrategia que desean Estados Unidos y factores internos que necesitan continúe así para beneficiarse de tal situación”.

Sugiere que tiene que ser un diálogo cuya motivación debe partir de la economía. No se trata de tener una agenda de un sector aislado, se trata de una agenda país, recalcó.

Manifestó el diputado opositor “hay sectores extremistas radicales que les encanta dialogar con el gobierno, pero que no les gusta dialogar con el resto de los partidos de oposición”, piensa que ese sector debería hablar con todo el resto, puesto que si no hay reconocimiento no habrá unidad en la oposición.

Afirmó que la oposición moderada no veta a nadie y considera que algunos representantes opositores radicales deberían estar presentes en esta nueva etapa del diálogo.

El Tubazo Digital con información de Prensa Prociudadanos