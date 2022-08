Trabajadores informales protestaron frente a la Alcaldía de Roscio +VIDEO

San Juan de los Morros.- Un grupo de trabajadores informales (buhoneros) protestó este miércoles 10, frente a las instalaciones de la Alcaldía de Roscio en el estado Guárico.

Hombres y mujeres que laboran en calles adyacentes a la avenida Bolívar de la capital guariqueña marcharon hasta la sede de la Alcaldía de Roscio para exigir ser escuchados.

El Tubazo Digital contactó en el lugar a José Acosta, vocero, quien relató que hicieron “una marcha pacífica para exigir nuestro derecho al trabajo”.

Asegura que “Hay un decreto que la alcaldesa firmó en julio, donde permite a los buhoneros trabajar en las transversales”.

Acosta denunció que habría sido “agredido verbal y físicamente por el equipo de la alcaldesa”.

“Cuando estaba hablando con el comandante llegó una mujer y me dio una cachetada” indicó el vocero de los manifestantes.

Agregó que él personalmente, habló “con la alcaldesa y me insultó me dijo que yo era un ladrón, me dijo que yo le cobro a los comerciantes, cosa que es falso”.

Informó que los buhoneros protestantes están “organizados por calle y no le cobramos ni un bolívar a nadie. Ella con su equipo cobran semanalmente a los comerciantes”.

El Origen

El equipo de El Tubazo Digital indagó sobre el origen del conflicto, a lo que Acosta expresó que la alcaldesa los quiere reubicar en el mercado libre.

Según Acosta, este sitio no es apto: “una cosa que no está apto para trabajar. Un gallinero, una zamurera abandonada”.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos deje trabajar en las trasnversales, pero no nos dejó hablar” dijo este.

En cuanto a los lugares donde estos se encuentran actualmente, se refirió a las calles comprendidas entre la Sucre y Rivas. Allí es donde exigen permanecer.

Finalmente el vocero de los buhoneros retó a la alcaldesa Sulme Ávila: “Si el mercado es tan bueno, porque la alcaldesa no hace ninguna feria en el mercado. Porque las hace en la plaza Bolívar”.

El Tubazo Digital / Fotos y videos cortesía