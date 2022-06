Y MIRA LO QUÉ LE DONÓ / Alcaldesa de Roscio invitó al Guárico a Vicepresidente del CNE  

San Juan de los Morros.- En horas de la mañana de este jueves 16 de junio estuvo de visita en la capital guariqueña el vicepresidente del CNE Enrique Márquez.

El rector fue invitado por la alcaldesa del municipio Roscio Sulme Ávila para que este participara en el foro “Agenda Electoral y Participación Ciudadana”.

Dicho encuentro se llevó a cabo en un hotel de la ciudad ante la presencia de militantes del partido al cual pertenece la alcaldesa, así como otros invitados afectos a la oposición.

Márquez defendió la labor que realiza el ente comicial y garantizó que habrá elecciones presidenciales en 2024 y a gobernadores y alcaldes en 2025.

“Cuando el pueblo se une desde abajo, en un planteamiento político de salvar la patria, nosotros podemos lograr el objetivo y lo hemos demostrado. La unidad tiene que ver, no tanto como una unidad política, de partido, sino como una unidad de propósito” resaltó el rector refiriéndose a la participación de la ciudadanía.

La clase política

Se refirió a las falla de lo que él denomina “la clase política”: Aseguró que “el único que puede para esto es el pueblo venezolano, que diga, estoy harto de la politiquería y quiero hacer otra cosa”.

En relación a los que fantasean en el mundo político, se desmarcó de esa manera infantil de hacer política: “Yo milito en el partido, del realismo radical. Es decir, los pies en la tierra, que puedo hacer y que no puedo hacer”.

Cuestiono las improvisaciones y la falta de seriedad de algunos sectores “No podemos vivir como si estuviéramos en un casino, tirando una pelotica en la ruleta a ver si la pegamos”.

El cambio

Exhortó a unirse y trabajar por el país: “Es un trabajo incansable, de la mano de líderes de el país. De la mano de gente como la alcaldesa Sulme Ávila, y de todos ustedes, cada uno de los nuestros, unidos, los venezolanos seremos indetenibles.

Defendió su presencia junto a la alcaldesa afirmando que “de pronto no es común ver a un rector del CNE dando este tipo de declaración. El CNE no es solo para hacer elecciones, el CNE es el guardián de la democracia”.

Los que sueñan con los marines

“Aquí se ha dicho que de pronto viene un señor con una varita mágica desde el norte, no, no va a ocurrir. No es así” recalco el rector.

El perdedor

Se refirió a los malos perdedores en los procesos electorales: “La democracia, no la construye quien gana, la democracia la construye quien pierde, porque el pierde tiene que reconocer al ganador. Tiene que decir tu me ganaste y por lo tanto soy tu oposición. Pero cuando yo pierdo y no reconozco que perdí, y digo que me robaron, le hago un flaco favor político a la democracia”.

La pregunta de El Tubazo Digital

Durante el evento el periodista Ramón Figuera le preguntó el por qué de su visita invitado por una alcaldía y no por el mismo CNE.

Expresó estar “Complacido de esta actividad que amablemente ha convocado la alcaldesa del municipio Roscio. Una gran amiga, una persona luchadora que ha logrado recientemente obtener la bandera de este municipio”.

Durante su discurso también recalcó que “La alcaldesa Sulme de Ávila es un ejemplo de que aquí en Roscio si hay democracia, ganó, limpiamente.

Aclaró que su visita “A sido una iniciativa de la alcaldesa de invitarme para compartir con las fuerzas políticas del municipio. Agradezco a la alcaldesa por su amabilidad”.

“La invitaciones la hace el que quiere, en este caso es una institución municipal yo estoy abierto a ir a cualquier invitación que se me haga” reiteró este.

El regalo

Durante el evento la alcaldesa de Roscio Sulme Ávila aprovechó la presencia de Márquez, de donar un terreno al Consejo Nacional Electoral CNE. El mismo estará destinado para la construcción, por parte del organismo, de la sede propia en el municipio Roscio”.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital

Fotos cortesía: Xiomara López y Alcaldía de Roscio.