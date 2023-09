DISTINTOS ESCENARIOS / Alberto Castillo de Apure para el mundo

Miami Florida.- El cantabonito de Venezuela, Alberto Castillo sigue presente en la dieta musical de los venezolanos. En una entrevista realizada acerca de su actualidad musical, enfatizó que la música de Venezuela sigue hoy más vibrante en cada rincón del mundo.

Asegura Castillo que las razones son amplias sobre todo los paisanos que residen en cualquier país del planeta tierra.

Hoy Alberto Castillo está residenciado en los Estados Unidos de América, ¿cómo ha sido la receptividad del público en un país donde convergen muchas culturas?

“La música venezolana, cuando estás fuera del país tiene ese sentimiento más profundo, te toca la fibra más sensible. Indiscutiblemente la cantidad de venezolanos que están fuera de nuestras fronteras, son los que nos apoyan y contagian a los demás latinos para que nos apoyen en cada momento”.

Luego de brillar en los escenarios de Venezuela y Colombia y de llevar la música llanera a los países más importantes de Europa, ¿cómo España, que le falta al Canta bonito por conquistar dentro de la música criolla?

“Falta mucho, a pesar de tener 6 años fuera de Venezuela sigo cantando produciendo apoyando a otros compañeros aquí y fuera de los Estados Unidos. Sigo trabajando y luchando, pienso que de alguna manera faltan muchas metas por cumplir. No existen topes y los más importante para un músico o en la vida no es llegar sino mantenerse, por eso seguimos trabajando por nuestros sueños”.

¿Hablemos de Venezuela, un paraíso para los poetas y compositores, la musa llega con el recuerdo de los que se quedó en Venezuela, o la inspiración para escribir y componer nace de las nuevas experiencias vividas en tierras extranjeras?

“Hay sentimientos, melodías que llegan y afloran, aunque confieso no ando pendiente de situaciones que observo o pensamientos que llegan. Para mí componer canciones no implica motivos, pero indiscutiblemente tengo recuerdos de mi país y sigo escribiendo sobre él- Venezuela. Además de otros temas como el amor y las tradiciones de mi país”.

“De Vuelta al Llano”, así identificas tu más reciente producción musical. Un álbum dónde conjugas extraordinarias plumas de Venezuela con selectos músicos del país. Esto, sin duda alguna un trabajo excepcional, pero qué representa esta obra en la vida de Alberto Castillo, tomando en cuenta que es la número 16 de tu carrera y la tercera en el plano internacional.

Un sinfín de canciones conforman mi producción musical número 16, allí encontramos compositores de Apure y otros estados del país. De Vuelta al Llano viene no solamente cargados con temas de que me hacen soñar con regresar a Venezuela, sino que tiene un cancionero dedicado al amor, al llano es particularmente hecha para los llaneros que aman su cultura, su vida en el llano que aman ser llaneros.

¿El futuro es incógnito, el pasado queda atrás sin olvidarse de dónde se viene y el presente es un regalo? ¿Qué ofrece Alberto Castillo para sus seguidores y fanáticos a corto, mediano y largo plazo?

“Sólo pido a Dios que me de la salud. Así podré seguir poniendo el empeño de los últimos 30 años que llevo cantando música venezolana.

Nuestro mensaje va dirigido a reconocer nuestra cultura. Buscar el futuro amerita no solamente inculcarle a los niños el valor por lo nuestro, sino sembrarles valores.

Lo nuestro es primero, nuestra música es hermosa, no puede existir otra cosa que no sea nuestra cultura. Cuando trabajamos en ese objetivo se está preservando el futuro para el canto nacional, para Venezuela y su gente.

Todavía me quedan muchas cosas por cumplir con mi música, con mi país. Siempre he sido un venezolano dispuesto aportar de manera positiva a Venezuela, por eso no me detengo en mi trabajo”.

El Tubazo Digital