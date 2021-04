FREDDY ALÍ GÓMEZ/ Hospitalizado Secretario General de Gobierno en Guárico

San Juan de los Morros.- El Secretario general de gobierno en Guárico Freddy Alí Gómez fue ingresado este lunes al Hospital Israel Ranuárez Balza con síntomas asociados al Covid 19.

La información fue confirmada por el propio funcionario quien expresó que “Después de presentar por cuatro días una sintomatología asociada con el virus, los médicos decidieron dejarme hospitalizado”.

Destacó en dicho mensaje que se encontraba “en buenas condiciones gracias a Dios y a las sabias decisiones de los especialistas del área”.

El llamado Número 2 del Gobierno de Guárico recordó “la protección preventiva. El cumplimiento de las normas de bioseguridad son clave para mantenerse salvos ”.

Recordó que “no existe sistema de salud en el mundo capaz de sostenerse si le toca atender un contagio fuera de control. Si nos cuidamos también cuidamos a nuestros hijos y padres”.

Ante los rumores

“Quisiera pedirles encarecidamente que no se hagan eco ni mucho menos cómplices de los que viven de la carroña. De aquellos que quieren hacer política con el dolor ajeno y las lágrimas de los dolientes. La necrofilia como medio de desinformación y generación de zozobra, angustia y terror en nuestra población”, así lo solicitó Freddy Alí Gómez.

Finalmente pidió a todos ser responsables “ no publiquen información que no puedan verificar, que se pueda considerar como ofensiva y/o falsa, con intereses ocultos. Queremos información real, verdadera y sobre todo que contribuya a generar medios para ayudarnos, no para destruirnos”.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital