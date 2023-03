LA REVELACIÓN / Alexander Motabán llega con su canto “Ahora sí me decidí”

San Juan de los Morros.- Alexander Motabán se ha convertido en la nueva revelación del canto llanero con la presentación de su primera producción discográfica. A principio de 2023 sorprende a sus seguidores con la presentación de seis canciones que suenan a nivel nacional e internacional.

Alexander Motabán es ampliamente conocido por su trayectoria como locutor, sin embargo el salto a la tarima como cantante lo hizo con pie de plomo. Cuatro de los temas que grabó le pertenecen en letra y dos son de reconocidos compositores de música llanera.

En esta producción lo acompaña la agrupación más antigua del canto llanero, conocida como Los Copleros del Unare. Este conjunto lo fundó el maestro José Antonio Blanca, ícono de Zaraza, estado Guárico, en los años 60.

El repertorio presentado toca los más diversos temas que identifican al llanero de recia estirpe amante de su tierra plana. Estos son:

Ahora sí me decidí. Autor. Armando Nieriz

Mi serenata y la luna. Autor: José Padrino – Música del folklore

Tú y yo nos queremos. Tema de su autoría

Querencia llanera. Alexander Motabán

Echo a volar mis versos. Letra Alexander Motabán – Música del folklore

La catira de mis sueños. De su autoría – Música Ángel Custodio Loyola.

Asimismo, se destaca en el arpa, el maestro Ubaldo Pérez; cuatro, Nohé Aguilar y en las maracas Carlos Delgado. El bajo y la dirección musical están a cargo de Rafael Peraza Jr., con apoyo instrumental de José Antonio Fajardo. Estudio de Grabación: Unare Records.

¿Dónde y cuándo naciste?

Nací un lunes a eso del mediodía en Zaraza, la Atenas del Guárico, Venezuela, el 3 de mayo de 1965 en el hospital Dr. Francisco Troconis.

¿Desde cuándo ejerces la locución?

A los la edad de 18 años comienzo mi recorrido por la radio, el 16 de agosto de 1983. Comencé en Radio Zaraza 1280 AM en los programas “Alborada Llanera” de 6 a 8 am y “Atardecer Llanero” de 6 a 8 pm.

Mis maestros fueron Luis Solórzano Ferrer (+) quien era el director de la emisora y el profesor José Rafael Hernández Acosta. Asimismo, recuerdo con gran afecto al locutor Moisés Morón Lares (+) y a nivel académico al profesor Lázaro Frank Reyes. Además, de la voz comercial del Dr. Virgilio Cristian Decan, mejor conocido como Ali Khan, en la ciudad de Caracas.

Desde hace 15 años, conduzco el programa de radio “Entre tiples y bordones” en La Vernácula 88.3 FM y www.lavernacula.com. El 16 de agosto de 2023 arribo a 40 años como hombre de radio.

¿A qué edad empezaste en el mundo artístico?

Mi mundo artístico comenzó desde muy niño, ya que en la Escuela Francisco Salias hacia mis presentaciones en programas culturales. Desde muy temprana edad cantaba, declamaba y actuaba en obras de teatro, actividades que seguí en el bachillerato.

Recuerdo esos tiempos en los liceos Antonio José Sotillo y el Eduardo Delfín Méndez, todos en mi pueblo de Zaraza. Además, participé en varios festivales que nutrieron mis conocimientos y habilidades en tarima como cantante, animador y presentador.

Por 18 años estuve ligado a la Coral de la Corte Suprema de Justicia, Coral Colegio de Abogado del Distrito Capital, Coral Orfeonistas de Siempre. Allí conté con excelentes maestros musicales como el profesor Efraín Arteaga e Inocente Carreño.

¿Si tuvieras que decidir entre el canto y la locución, con cual te quedarías?

Ambas son mis pasiones, podría decir que con las dos nací y con las dos me quedo. Cada vez que tengo esa gran responsabilidad de tomar un micrófono, lo hago con el mayor profesionalismo, para eso me enseñaron mis maestros.

¿Por qué decidiste ahora lanzarte al mundo discográfico?

Como persona fiel al cristianismo, siempre digo: “El tiempo de Dios es perfecto”. Nunca es tarde para cumplir los sueños, nunca es tarde para aprender.

Durante mi carrera como artista, he realizado muchas presentaciones y también algunas grabaciones pero no a nivel profesional como ahora. Decido grabar y darle un impulso a mi carrera como cantante y compositor por el compromiso que tengo con el público.

Además quiero dejar mis huellas marcadas como la han dejado grandes personalidades del mundo artístico. Me gusta la buena música, las buenas letras y los buenos arreglos musicales.

Estamos seleccionado la segunda entrega, tenemos como meta para este año 2023 llegar a las veinte grabaciones. Es algo difícil por la situación económica en nuestro país, pero no imposible de lograr.

Tengo adelantado dos trabajos audiovisuales para este año, uno con la obra de Armando Nieriz “Ahora Si Me Decidí”. La otra es con “La catira de mis sueños”, letra que me pertenece y la música de nuestro folclor llanero.

¿Cómo fue tu niñez?

Mi niñez fue divertida, sana y tremenda. Soy el mayor de cinco hermanos, tres hembras y dos varones. La niñez me trae recuerdos agradables, después de la escuela venía con mis amiguitos a jugar papagayo, pichas o metras, trompo, pelota de goma o el escondido.

¿Alguna vez soñaste que ibas a ser artista?

Siempre he sido un soñador, pero con cosas que se pueden lograr. Desde niño me han aplaudido y esa es una razón para seguir soñando. Doy gracias a Dios Padre por todo lo que me ha dado.

¿Cuál es tu meta con esta nueva producción?

A la semana de haber salido de los estudios de Unare Record ya estaban sonando repetidamente en las primaras emisoras que recibieron los seis temas.

Recuerdo que le dije al maestro Ubaldo Pérez: – No sé en qué lío me metí-. Él me dijo de una manera humilde y segura sonriendo: -Hermano, dele sin miedo, no estás solo, cuente con toda la artillería”.

Esas palabras me fortalecieron aún más. En pocos meses que tiene esta producción, ya perdí la cuenta de las invitaciones que me han hecho importantes medios de comunicación. No solo me entrevistan en Venezuela, también en el exterior.

Gracias a mis promotores, el maestro Luis Aaron, que desde España no ha cesado en la promoción de este trabajo. A la licenciada Fanny García que diariamente está en contacto con los medios de comunicación.

Mi agradecimiento también a todos los integrantes, cantantes, locutores y productores de los grupos de Washapp a los cuales pertenezco.

¿Qué significa para ti ser artista?

No cabe dudas que es una profesión muy divertida, apasionante, pero a su vez de mucha responsabilidad. Parto de la premisa de que el buen comunicador es aquel que sabe escuchar”. Me encantan las críticas, me ayudan a crecer y a hacer las cosas cada día mejor.

Formación universitaria del entrevistado

Egresado del Instituto Universitario de Relaciones Publicas. Mención Licenciado en Relaciones Publicas (Caracas).

Egresado de la Universidad Experimental Nacional Simón Rodríguez. Licenciado, mención Recursos Humanos (Caracas).

Egresado de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Central de Venezuela como Comunicador Social (Caracas).

Se formó en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA.

Realizó estudios en el Centro de Desarrollo de Mejoramiento Educativo y Organización CIMA.

Estudió en el Centro Superiores de Auditoria de Estado Fundación Gumersindo Torres de la Contraloría General de la República.

En síntesis, esta es la trayectoria artística de Alexander Motabán, mejor conocido en el mundo artístico como “El Popular de los Llanos”.

Ramón Figuera – El Tubazo Digital