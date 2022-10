DESAPARECIDAS / Piden activar búsqueda de venezolanas perdidas en isla colombiana

Caracas.- 15 venezolanos que salieron en lancha desde la isla de San Andrés en Colombia se encuentran desaparecidos desde hace más de 20 días. Los familiares hacen la denuncian porque no tienen información sobre el paradero de todas estas personas.

Solangel Cedeño, madre de dos de las desaparecidas Jarangel Cedeño y Melody Rosario Cedeño, solicita ayuda para encontrar a sus hijas.

“A todos estos países: Nicaragua, Costa Rica, todos estos países de Centroamérica; por favor que me ayuden, que salgan a buscarlas”, instó.

La madre relató que la última vez que se comunicó con sus hijas fue el miércoles, 12 de octubre, a la 1:00 am (hora colombiana).

“Lo que están haciendo no es legal, la manera como se están yendo, pero ellas no vieron otras alternativas como lo han hecho otros venezolanos. No por eso no merecen ser buscados”, manifestó.

Asimismo, la mujer hizo un llamado a todos los venezolanos para que no tomen las rutas ilegales para salir del país.

Con información de Unión Radio