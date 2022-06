EN ECUADOR / Lasso reduce precio de combustibles para calmar protestas

Caracas.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció una reducción en el precio de la gasolina y el diésel. Una medida que forma parte de las acciones que tomó el Ejecutivo para frenar la ola de protestas lideradas por grupos indígenas.

“He decidido reducir el precio de la gasolina extra y eco país y el diésel a diez centavos por galón”, afirmó Lasso.

El mandatario ecuatoriano aseguró que el precio de los hidrocarburos no es la causa de las discrepancias. Sin embargo, refirió que el país se encuentra en un punto en el que es importante retomar el diálogo y abrir espacios para el encuentro.

Lasso aseguró que no insistirá en diálogo con sectores que no desean entendimiento, pero que esa posición no impedirá que atienda las peticiones de quienes exigen atención.

“Asumimos el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos”, expresó.

El presidente Lasso advirtió que presentará denuncias ante la Fiscalía para que los responsables de los hechos violentos “respondan ante la ley”. Eso, haciendo referencia a los hechos violentos registrados durante más de dos semanas en Ecuador.

“La Fuerza Armada y la Policía harán uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad”, aseguró Lasso.

El mensaje de Guillermo se produjo en horas de la noche de este domingo. Precisamente, mientras la Asamblea Nacional de Ecuador se debatía la posibilidad de destituirlo de su cargo.

Mensaje del presidente @LassoGuillermo a los ciudadanos: "Asumimos el compromiso de resolver los problemas de todos los ecuatorianos. Escuchamos a todos los grupos sociales y pensando en el bien común, tomamos esta decisión por el bien de los ciudadanos". pic.twitter.com/FrCXoQC2Cb — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) June 27, 2022

Con información de Unión Radio