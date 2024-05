Los Tubazos del Domingo / Actos y numeritos

I Padrón electoral

Con una población electoral que pronto será anunciada por el CNE y que se estima, ronda los 21.600.000 electores, surgen interrogantes.

¿Cuál es el Registro Electoral real si sacamos a los que se fueron al exterior y no votarán?

¿Si luego de hacer esta operación, a ese resultado usted le resta la abstención que siempre ha existido, cuánto le queda?

Algunos estiman el padrón real en 17 millones, incluso, muchos creen que es menos, sobre esta base hagamos un ejercicio, imaginemos un escenario de amplia participación el 28 de julio, con 80% . Eso significaria que 3.400.000 electores se abstendrán.

Es decir, los 17 millones se convierten en 13.600.000 en un escenario optimista y considerado, el mejor.

En un contexto como el actual, con 10 candidatos, algunos, en sus análisis infantiles, pretenden hacer ver que solo dos candidatos tienen votos, y que los otros ocho no representan nada. Grave error.

Otros, más ilusos, y en medio de su ignorancia política, repiten el discurso de que su candidato tiene 80%, son buenos en lengua pero malos en matemáticas.

En un ecosistema como este, que se debate entre radicales, moderados y progresistas, candidatos como Ecarri, Rausseo, Bertucci y Martínez se mueven en los sondeos por encima del 3%. Luego siguen candidatos como Brito y Claudio. Si usted no desea ponerle un porcentaje a cada uno, no lo haga, pero tenga en cuenta que con el padrón que estamos poniendo de ejemplo, 1% equivale a 170.000 votos.

Hay quienes creen creen que este sector de la oposición mal llamado “alacrán, colaboracionista o gobiernera”, acapara entre 15% a 20% de electores, saque cuenta y verá a cuántos votos equivale eso. Algunos no desean sacar cuentas, pues prefieren soñar, después de todo, Soñar es un derecho.

II Catarro sin pañuelo

Pregunto a opositores y líderes de partidos y no me responden: ¿Saben cuántos nuevos centros electorales fueron creados desde el evento del referendo sobre el Esequibo?

¿A 70 días del proceso electoral, dónde están los testigos que cubrirán el alto número de mesas?

¿Saben los estrategas cuántos centros cambiaron sus nombres y cuáles podrían ser eliminados?

Una cosa es la gritadera en calle y la escribidera en redes, que ya pocos creen, otra muy distinta, es la política electoral y la batalla en los centros de votación.

III Comando rojo

El Psuv anunció su comando de campaña para la cita del 28 de julio con áreas y comisiones claves, Maduro anunció que el jefe de este comando nacional será Jorge Rodríguez con una coordinación central presidida por Diosdado Cabello.

El Comando cuenta con lo que han denominado “Voceros principales e Influencers” encabezados por Rafael Lacava.

Luego siguen los equipos de Estrategia Electoral, Relaciones Internacionales, Equipo del GPP y Amplias Alianzas, Giras nacionales y movilización, Maquinaria Electoral y Comunicaciones.

IV Sin fuerzas

El acto político realizado en La Victoria con la presencia del candidato de la MUD Edmundo González, este sábado 18, fue duramente criticado por opositores que asistieron. La desorganización y la poca asistencia dejaron un amargo sabor.

Algo que preocupa a ese sector de la oposición es que el respaldo que aseguran tener no se ve reflejado en las concentraciones. Es lo que se conoce como simpatía o intención de voto. Eso es una conducta producto del desinterés y la apatía. El temor es a que esta actitud se refleje el día de las elecciones.

El acto de La Victoria mostró por primera vez en un mitin al candidato. Un hombre con mucha dificultad para caminar y subirse a una improvisada tarima. Un elemento que siempre caracteriza a un candidato es su vigorosidad, su fortaleza. En este caso, eso no existe.

El candidato no pudo dar un discurso, solo se limitó a leer un texto muy corto que estaba escrito en hojas blancas. Con manos temblorosas y muy pausado leyó algunas líneas. El mismo Richard Mardo mostró un cortó video en su red social de lo aquí afirmado.

El otro elemento presente y que afecta al candidato, lo que más molesta a los seguidores de oposición, son las ansias de figuración de los “pegostes roba cámaras “. Andrés Velázquez, Wilian Dávila, Delsa Solórzano, Pérez Vivas y otros, pujaban por estar en tarima, al final solo estorban y restan.

La insistencia en pedirle a los presentes que gritaran y aplaudieran fue notable, ante un candidato que no motiva. Tal vez alguien difiera de lo dicho aquí, como es lo lógico en la opinión pública, pero un acto con un candidato presidencial no es cualquier acto.

🔶Vea la humillante escena entre Maria Corina Machado y Delsa Solórzano en mitín político. 📍 La Victoria. pic.twitter.com/bklT2PWCK5 — Agencia Venezuela News (@VNVenezuelanews) May 19, 2024

Quienes sellarán la tarjeta de la MUD reconocen la debilidad del candidato, la desorganización que existe y la lucha interna que termina excluyendo, pero siguen adelante, pues, tal como lo dijo uno de ellos en acto realizado recientemente, “más que votar por Edmundo, vamos a votar contra Maduro”. Parece lo mismo, pero no lo es.

V Camaguán en la movida

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Guárico salió a la calle en el municipio Camaguán. Allí recibieron al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. El Psuv ya aprendió a movilizar en pocas horas a sus militantes.

VI Debutando

El joven Virgilio Giunta de Primero Justicia fue designado recientemente como coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática en el municipio Roscio. No se duerme, ni pierde el tiempo en discursos, anda metido de cabeza en barrios formando comanditos.

VII Adecos reciben a su candidato

Para esta semana los adecos tendrán la visita de su candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, aspiran caminar con este y finalizar con un acto de masas y tarima en San Juan de los Morros.

VIII Tic tac

Alcaldes van a rumbo a cumplir su tercer año de mandato. Hay preocupación ante la falta de liderazgo de muchos de ellos. Existen 05 alcaldes opositores en Guárico, la falta de recursos y los saltos de talanqueras han hecho que sus gestiones estén saliendo muy mal.

IX En la acera del frente

En el Psuv también aprietan tuercas con el tema de los alcaldes, entre los rojitos la preocupación es mayor por el tema electoral. Así como tienen unos que están muy bien, hay quienes no levantan. El Psuv mide a sus alcaldes, tiene números, aquí nadie puede engañar con discursos.

X Adiós muchachos

El mayor porcentaje de los nuevos inscritos en el Registro Electoral Permanente no son exactamente los jóvenes. Los muchachos, los estudiantes, la levadura del pan que sale del horno, como decía Ali Primera, son los grandes ausentes en los últimos procesos. Eso no es bueno, ni para el gobierno ni para la oposición.

XI Marcha

En Chaguaramas también marcharon esta semana para expresar respaldo al presidente Maduro. El Psuv coge calle. La dinámica de los actos ya arrancó. La narrativa del discurso comienza a pulirse. Mientras la oposición trabaja con contactos en calles y casas. Por ahora, todo se ve tranquilo.

XII Cosa rara

Venezuela es el único país que presenta a la minería digital como un delito. Mientras el mundo de las criptomonedas avanza y la minería digital es un hecho legal, aquí, se quiere satanizar. Las declaraciones del gobernador de Carabobo anunciando que más de 11 mil máquinas han sido decomisadas siembran dudas. Ahora culpa a las granjas de las fallas eléctricas.

XIII La otra Venezuela

Mientras algunos, como profetas del desastre, pretenden hacer creer que en este país nada sirve, nada funciona, otros trabajan para mostrar una realidad que está latente. La Asociación de Profesores de la Unerg (Apunellarg) es un ejemplo de crecimiento.

Con una sede ubicada en la calle principal del sector La Morera, en la capital guariqueña, ofrecen sus instalaciones para encuentros deportivos y recreación familiar.

Con cancha de bolas criollas, piscina, churuata, cancha deportiva, salones para fiestas y eventos, amplio estacionamiento y puertas abiertas para público en general, se ha convertido en un ejemplo de gerencia y buena administración.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital