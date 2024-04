Los Tubazos del Domingo / Comenzó la guerra del ajedrez

I La hojarasca

Esta semana ocurrió un hecho que muchos lo ven como como “aislado” o una travesura más del “régimen”. Se trata del anuncio de las inhabilitaciones de algunos políticos:

Carlos Eduardo de Jesús Ocariz Guerra, dirigente político del partido Primero Justicia, exalcalde y exdiputado.

José Antonio Fernández López, mejor conocido como Josy Fernández, alcalde del municipio Los Salias, (Miranda). Milita en el partido Fuerza Vecinal.

Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, exdiputado, pertenece a Primero Justicia.

Elías Sayegh Franco, abogado, actual alcalde de El Hatillo.

Juan Carlos Caldera López, exdiputado de la Asamblea Nacional, milita en Primero Justicia.

Mientras los interesados en política en este país, que tampoco es que son muchos, están atentos al tema presidencial, el tablero de ajedrez se sacude y limpia la hojarasca que se encuentra entre cuadro y cuadro.

Como en las novelas de Agatha Christie, lo primero es buscar que tienen en común estos cinco políticos: Tres son de Primero Justicia, partido judicializado al que el gobierno tiene en jaque. Los otros dos vinculados a Fuerza Vecinal.

Todos son alfiles potenciales aspirantes a postular sus nombres para gobernaciones y alcaldías en polos de poder geopoliticamente estrategicos en el proceso postpresidencial. La inhabilitación mata esas posibilidades.

Lo dijimos en columnas pasadas, el gobierno estudia el escenario de las elecciones municipales y regionales. Legalmente corresponden en el último trimestre de 2025. Realmente, desde la lógica política actual, se pueden hacer en cualquier momento.

Mientras algunos dicen que no hay que distraerse, que hay que centrarse en la presidencia, el Psuv mira más allá y proyecta acciones sobre la base de dos escenarios:

1.El Psuv gana las elecciones presidenciales producto de anular la tarjeta de la MUD y sacar del juego la opción que pudiera acercarse al triunfo, en un escenario así, aprovecha para llamar a regionales y recuperar espacios.

2.El Psuv pierde las elecciones presidenciales, entonces le quedarían seis meses en el poder y fortalecería sus espacios territoriales sin llamar a elecciones.

Hay que eliminar la hojarasca del tablero. (J. R. Capablanca)

II La amenaza

Tres acciones se vienen trabajando en la guerra silenciosa del ajedrez político y poco se habla sobre esto. Lo hormonal sigue predominando. Es cierto que el voto es un hecho afectivo más que racional, pero una campaña es otra cosa.

Como Mario Benedetti en su “Táctica y estrategia”: Una campaña, más allá de recorrer el país o salir en medios, incluye asegurar dos cosas claves: Organización y movilización.

Se viene trabajando en las inhabilitaciones, estas serán el arma para sacar del juego a oponentes, solo que ahora se aplicará con más antelación.

Se está pensando en otras elecciones (municipales, regionales y parlamentarias), para ello se diseña, y mira que van bien adelantados, las nuevas circunscripciones de votación. Los circuitos geográficos y su extensión, el dolor de cabeza de los aspirantes sin recursos.

La desconcentración de centros tomará por sorpresa a muchos, grandes centros con electores que ahora tendrán un centro más cercano, en donde se pueden agrupar de 200 electores hacía arriba.

Dicho en otras palabras, se van a crear miles de nuevos centros electorales.

Luego de que se anuncie oficialmente el nuevo Registro Electoral Permanente, vendrán los nuevos centros. Estos no dependen de la cantidad de nuevos electores, pues se conformarán desconcentrando los grandes centros.

Se estima que se inscribieron un aproximado de 600 mil nuevos electores y 800 mil reubicaciones, esto supera considerablemente el REP de 2021, donde se inscribieron 431.122 nuevos electores.

En el caso de Guárico, existen actualmente 463 Centros electorales y 833 mesas. Cubrir todas las mesas solo se logra con alianzas de partidos y con mucha organización.

Esos partidos, a los cuales algunos llaman “cúpulas, cascarones vacios o dinosaurios”, son los que escogieron a los 10 candidatos que se medirán el 28 de julio y son ellos quienes podrán postular a los que cuidarán dichas mesas.

Esto no quiere decir que el problema sea exclusivo de los sectores de oposición. En el escenario actual el Psuv revisa su estructura, se apura en completarla, no todo es perfecto. Hay temor de que en la batalla los peones se queden en el tablero sin que el rey ( líder o partido) los movilice o guíe.

Agarre dato, en Guárico de 463 centros que existen hoy, se pasará a 525 aproximadamente. La guerra del futuro se libra silenciosamente hoy.

Desde las filas rojas piensan como Karpov, ajedrecista excampeón del mundo “La amenaza de la derrota es más terrible que la derrota misma”.

III La Percepción

La percepción es uno de los conceptos más estudiados por los comunicadores sociales. En política, esta es muy importante: no es lo que existe, sino lo que tú ves.

La percepción es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, es así como se forma un juicio o una idea.

Hasta hace poco se percibía que el gobierno ganaría las elecciones, en un escenario en donde los inhabilitados y los propuestos por estos no participarían. Se percibía una abstención y un triunfo del gobierno con baja votación, pero triunfo al fin.

Hoy, en la calle se registra un cambio en la percepción. Un sector de la oposición cree que puede ganar. Cree que hay mucha oportunidad. Todos los candidatos con oportunidades de figurar en la carrera, están reflexionando sobre las estrategias a realizar, pero al final, la táctica sera sobre la base de lo que perciba el electorado.

Pero todo esto no es suficiente, esa percepción de triunfo que se pueda tener en el chavismo o en oposición no se traduce en intención de voto, no significa que las personas estén diciendo en un alto porcentaje, “sí voy a votar”.

El argumento anterior se sustenta en la poca emoción que existe en este momento a menos de 92 días de las elecciones. La llamada “fiesta electoral” que se percibía antes, ya no se ve.

No hay ambiente electoral, lo económico y salarial sigue siendo la primera prioridad. Aunque usted no lo crea, aun hay muchas personas que ni siquiera saben que hay elecciones el 28 de julio.

La estrategia es cosa de reflexión, la táctica es cosa de percepción. (Max Euwe, excampeón del mundo)

IV La pelea

Philidor, destacado músico y jugador aseguró que los peones “ son el alma del Ajedrez; solos, forman el ataque y la defensa”. Esa masa electoral que aspira ratificar a su presidente o cambiarlo, en su gran mayoria necesita ser motivada, estimulada.

Para ello el Rey debe dar la cara, ser el gran comunicador. El presidente Maduro comenzó su campaña hace algún tiempo. De cuando en vez visita algún estado y a diario comunica algo.

Adicionalmente mueve piezas en el tablero, ataca y espera. El rumor de la posible candidatura de Rafael Lacava sirvió para medir algunas reacciones. El gobierno lanza los globos y la oposición ayuda enganchándose en comentarlos.

Lacava tiene todo los méritos y reune los requisitos para ser candidato, pero aun no le toca. Se cree que terminará siendo el jefe de campaña o un agitador que recorra el país.

Desde la otra acera, pocos son los candidatos que suenan: Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática y Antonio Ecarri de Alianza Lápiz, estan visitando regiones y lanzando propuestas en los medios.

Desde el otro sector opositor, empieza a aparecer el candidato de la MUD Edmundo González, hasta ahora se maneja la tesis de que calladito se ve mejor. Mientras menos hable o aparezca tiene más posibilidades de ganar.

EDMUNDO GONZÁLEZ: "La campaña presidencial sigue su curso. La candidata presidencial está en plena campaña. María Corina Machado anda en estos momentoes en gira por el interior" pic.twitter.com/PoRoZg6ewS — El Tubazo Digital (@eltubazodigital) April 27, 2024

Para cumplir con esta estrategia, María Corina, a quien Edmundo González llama, la candidata, recorre el país con un afiche de este.

Rosales, Capriles, Ramos Allup y las maquinarias aun no aparecen. Edmundo es un candidato difícil de vender, en honor a la verdad, sus desvaríos y poca narrativa no le permitirían un careo. Pero el voto es afectivo, emocional y poco racional.

Al final, en ese sector de la oposición se impone el estilo chavista, se vota por el que pongan. En la politica, en ocasiones, terminas pareciéndote a tu adversario.

Así como Maduro puede utilizar a Lacava, Edmundo puede utilizar a Machado o talvez sea Machado quien utilice a Edmundo.

Al final, Maduro y Machado, tal vez digan como el ajedrecista Bobby Fischer ”No me hable a mí de perder. ¡No resisto pensarlo!”.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital