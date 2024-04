Los Tubazos del Domingo / Entre embajadas y negociaciones

I Negociando su salida

Varios integrantes del entorno de María Corina Machado continúan refugiados en la Embajada de Argentina, hasta allí llegaron solicitando asilo. La embajada los recibió y allí son intocables. Una embajada es un pedazo de territorio extranjero dentro del país donde se encuentra.

La canciller de Argentina, Diana Mondino, confirmó esta semana que su país negociaba salvoconductos para estos. El salvoconducto les permitiría salir desde la embajada hasta un aeropuerto y volar a otro país, sin que el Gobierno venezolano pueda hacer ninguna acción que los perjudique.

María Corina fue consultada y señaló que no conoce ninguna negociación. La aspirante presidencial se cuida de ser vinculada con cualquier tema que huela a “negociar” con el gobierno, cosa que todos hacen y no es criticable.

Medios internacionales aseguran, para el momento de la redacción de esta nota, que el salvoconducto está aprobado. Los refugiados saldrán rumbo a Argentina.

La diplomacia y la política son negociación. El gobierno argentino pidió autorización a un gobierno que no reconoce y con el cual no tiene embajador. Pero el tema está por encima de las diferencias.

Venezuela pudo negarse, pero, políticamente, los refugiados son una “papa caliente”, y enviarlos al exilio los saca parcialmente del juego.

II Los nietos de Pinochet

El germen del autoritarismo, fascismo o prepotencia, como usted lo quiera llamar, está en los genes de muchos. Es como ese animal que en ocasiones se sale y se desata. Esa conducta no es exclusiva de izquierda, derecho o centro.

Esta semana se desataron los demonios en Ecuador y el presidente, un joven político y empresario bananero, ordenó mandar al zipote la Convención de Viena, y asaltar una embajada.

La policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México y sacó a un asilado que allí se encontraba. Y como despedida, se dieron el tupé de arrojar contra el suelo al embajador de ese país, como en una república bananera.

III Tres reacciones pude recoger de lo ocurrido:

1.– Un sector justificó la violación de la sede diplomática, argumentando que el sujeto a extraer era Jorge Glass, exvicepresidente de Rafael Correa. Glass esta solicitado por la justicia y es señalado de corrupción. Para un sector de la opinión pública, es un perseguido político. El caso es que en el momento que este ingresa a la Embajada de México, queda protegido.

2. Algunos identificados con el chavismo, pedían que se hiciera lo mismo en la Embajada de Argentina en Venezuela. Allí se encuentran seis personas, según ellos: perseguidos políticos, según el Gobierno: prófugos de varios delitos. Utilizar una violacion para justificar otra, es un mal precedente.

3. Afortunadamente existe un sector que cuestionó la acción en Ecuador y rechazó que esta se tome de ejemplo en Venezuela.

IV Lo que se debe saber

1 Existe una Convención sobre Asilo Diplomático desde el año 1954

2 El asilo a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial, así lo dice el artículo 1.

3 Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no esta obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega, artículo 3. En este caso, México lo dio.

4 Si bien es cierto que la convención establece que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales por delitos comunes», el articulo 4 de la convención es claro: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.

El estado mexicano, al igual que la Embajada española con el caso de Leopoldo López o la argentina con los seis asilados de Vente Venezuela, calificó el caso.

Puedo entender que los niños de la política o los comentaristas de redes digan disparates o justifiquen estas atrocidades, pero que políticos y lumbreras académicas acepten el asalto de una embajada como algo “normal” es estar parado en la puerta de la barbarie.

V Tras la reelección

Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, es el presidente de Ecuador. Un empresario hijo de un magnate bananero. Con 36 años, Noboa, nacido en los Estados Unidos, se desempeña como Presidente desde el 23 de noviembre de 2023. Su mandato termina en mayo de 2025. Es poco tiempo, Noboa necesita consolidarse para lograr la reelección.

VI Entre rumores

Cuando se deja de informar oportunamente, el rumor gana terreno, es algo que siempre le recordamos a quienes comunicacionalmente formamos o asesoramos.

Esta semana un grupo de estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos (Unerg) terminó ingresado al hospital. La noticia es ampliamente conocida. Dos lecciones nos quedan de este hecho:

1 Los estudiantes fueron atendidos oportunamente en el Hospital Israel Ranuárez Balza. Se demostró que hay coordinación y especialistas para enfrentar emergencias como estas.

Fue bueno ver al Director del Hospital, Jesús Rojas y a su Jefa de Emergencia declarando a los medios, hacía tiempo que no veíamos algo así, como debe ser. Salieron y dieron la cara, prestaron servicio y fueron estabilizando y dando de alta a los ingresados.

2 La noticia es: ¿qué ocurrió? ¿y cómo ocurrió? Esto no se dijo. Miles de estudiantes cursan allí. En momentos como estos, se prenden las alarmas. Si no se informa, el rumor gana espacio y la desesperación de algunas personas por sus hijos aumenta. Desde la gestión del Rector anterior la Unerg ha venido recuperando prestigio y credibilidad, esto debe mantenerse y no puede perderse por un hecho aislado.

VII Volvió, volvió

Regresó el señor de la noche. Vuelven los apagones. De nada sirve denunciar o abordar a los funcionarios responsables. Ahora los cortes son casi a diario y recurrentes.

Mientras no se resuelva esto, pudiera informarse para que el ciudadano se prepare. Se abusa de la paciencia del venezolano. Frustración y descontento se incrementan, dos sentimientos nada buenas en tiempos de campaña electoral.

VIII Contrapunteo

El miércoles, el candidato presidencial de UNT Manuel Rosales le dijo a María Corina: “Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención”. Rosales reiteraba que si ella se lograba inscribir, él renunciaba.

Al día siguiente María Corina le respondió: “La confianza no se puede regalar aunque le pongas lacitos”.

Este juego de palabras y los ataques entre la oposición, no pintan nada bien. La única manera de que la oposición derrote al chavismo es con unidad.

Si lo que se dice crea heridas y fracturas en la oposición, es algo muy bueno para el chavismo, pero no para la oposición.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital