Los Tubazos del Domingo / Tarjetones y sanciones

I Tarjetón

Nada es nuevo en política, en su primera elección de 2013 Maduro apareció 14 veces en el tarjetón y Capriles solo una, con la tarjeta de la MUD, sin embargo, el margen final entre ambos fue de 223.599 votos, una diferencia muy pequeña en una elección presidencial.

Mientras que en mayo de 2018, en la primera reelección de Maduro, este apareció con respaldo de 10 organizaciones políticas.

Ahora el CNE anunció que ya está listo el tarjetón con 10 candidatos, estos aparecerán en la pantalla de la máquina el próximo 28 de julio cuando usted vaya a votar.

El Psuv y sus aliados poseen un total de 13 tarjetas para esta cita. Visualmente es una ventaja, pues para un elector que aspire votar por el actual presidente, es más fácil de ubicar. Aunque no es determinante.

Después de Maduro, los candidatos con más respaldo en tarjetas son Luis Eduardo Martínez y Antonio Ecarri, con seis organizaciones políticas cada uno.

Mientras que aspirantes como Benjamin Rausseo, Javier Bertucci y Claudio Fermin solo aparecen una vez.

II Adiós a los ojitos

Las tarjetas también evolucionan, se refrescan. Los estrategas del Psuv hicieron un cambio de imagen que pasó por debajo de la mesa, le dijeron adiós a los ojitos del expresidente Chávez. Mucho se había comentado y criticado que estaban “borrando los ojitos del comandante”.

En el tarjetón se aprecia el cambio en la tarjeta del Psuv, en efecto ya no aparecen los ojitos, ahora van con toda la cara. Esto desmonta la hilera de comentarios sobre el sacar a Chávez del debate político. Para el Psuv, esa imagen tiene fuerza.

III La estrategia comunicacional

La manera como algunos políticos y muchas instituciones del Estado dirigen su estrategia comunicacional, demuestra el poco valor que le dan a esta materia.

Un ejemplo de esto lo representa el Consejo Nacional Electoral, hasta el momento de redactar esta columna, la última nota de prensa publicada en su página web corresponde al 5 de abril. Desde hace más de un mes “no hay nada importante que informar”.

En tiempos de elecciones, con actualización del REP, es increíble. Tal parece que la estrategia comunicacional es no comunicar.

IV Lo contrario

En otros casos vemos lo contrario, este viernes ocurrió un lamentable accidente de tránsito en la capital guariqueña. Una tragedia que enluta y afecta a muchos. No había transcurrido más de una hora cuando el Gobierno Regional de Guárico emitió un parte de la situación y advertía que el paso estaba restringido. La información oportuna mata la posibilidad de que cualquier rumor cobre fuerza.

En este punto vale agregar una estrategia comunicacional acertada que implementa la Gobernación de Guárico, desde hace varios meses vienen realizándo lo que han denominado “Encuentro con los medios”.

Con regularidad, el mandatario regional José Vásquez se reúne con todos los medios, absolutamente todos son convocados, sin importar la línea editorial. En dicho encuentro, cara a cara, periodistas y Gobernador pasan dos horas. No hay filtros ni límites, todos los periodistas preguntan, algunos suaves, o incómodos y otros directos, como debe ser.

En tiempos como estos, es un ejercicio democrático que se valora y de mucha utilidad para que cada periodista obtenga información de lo que considera “noticia”.

V Desinflado

Ya nadie habla del voto en el exterior, se desinfló el globo mediático. Los millones de venezolanos que se fueron “huyendo del régimen” ya no venden. Sirvió para crear una percepción, mundialmente también se fabrica opinión pública.

La gran realidad es que nunca el voto en el exterior ha sido determinante. Hasta hace algunos meses los votantes en el exterior solo sumaban aproximadamente 112 mil electores. Pero ¿cuál es la realidad en 2024?

El padrón electoral se incrementó, en un aproximado de 21.630.927 según el Registro Electoral del CNE.

De esta cifra solo podrán votar 21.402.220 (dentro y fuera del país).

Los venezolanos registrados para votar en el extranjero apenas llegan a 69.189 electores.

Existen 228.707 inscritos en el REP que no podrán votar en este proceso, por su condición de extrajeros.

Dato de interés: Los 37.738 inscritos en los Estados Unidos y 5.937 en Canadá no podrán votar este 28 de julio pues por razones del bloqueo y el no reconocimiento del gobierno del presidente Maduro, en dichos lugares no existen misiones diplomáticas venezolanas .

En política las acciones infantiles y hormonales se pagan caro. Carlos Vecchio, representante del desaparecido Guaidó, fue designado “embajador en Estado Unidos” por un sector de la oposición. Hoy hace silencio al ver que cobró mucho dinero y lo único que logró, es hacer que los opositores no puedan votar en ese país. ¿Colaboracionismo o novatadas?

VI Duro

Esta semana que culmina, sectores opositores: medios de comunicación y redes sociales, algunas de carne y hueso, otras robot, enfilaron baterías contra Benjamin Rausseo. Antes lo hicieron contra Manuel Rosales. Este último denunció en su momento, que desde un sector radical de la oposición “habían pagado miles de dólares para asesinarlo políticamente, con una campaña mediática” aunque no dijo nombres, mostró pistas.

Sectores radicales, que pretenden hablar de paz y reconciliación, no perdonan a nadie que no se pliegue a ellos, ¿que quedará para los verdaderos adversarios?

VII Bumerán

Hostinger, una prestadora de servicio en internet, anunció que no funcionará más para Venezuela, la noticia, conocida por todos los medios, no se vio reflejada “como información”.

Hostinger, uno de los jugadores claves en el mercado de alojamiento de páginas web y servicios en la nube, notificó que dejará de prestar servicio en siete países (incluido Venezuela) y los territorios ocupados por Rusia en Ucrania.

El caso es que Hostinger, es como un servidor, es decir, alojamiento de cientos de medios de comunicación digital en Venezuela. Es el respaldo para poder publicar y almacenar información. El Tubazo Digital y muchos medios en todo el país se ven afectados.

Hostinger es considerada una de las empresas más grandes del mundo que presta servicios de almacenamiento en línea desde nivel personal hasta corporativos. Al confesar claramente que es por las sanciones y afectar a cientos de medios que respaldan a quienes la promovieron, ahora se preguntan: ¿y no decían que las sanciones eran contra Maduro y algunos funcionarios?

Este es el aviso que recibimos al igual que todos sus clientes en Venezuela:

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / El Tubazo Digital