Los Tubazos del Domingo / Viene el invierno 

I Te pareces tanto a mí

Dicen que la lengua es el castigo del cuerpo. En política algunos pasaron años cuestionando al militante del chavismo. Lo estigmatizaron, lo etiquetaron y lo acusaron de borrego y conformista. Los eruditos de supermercado, frase de Arjona, argumentaban tres conductas para desacreditar a quien osara autodefinirse como chavista:

1.“El chavista es un borrego, vota por lo que le pongan o le manden de Caracas. No elige. El chavista no razona y de un día para otro, le ponen un desconocido y va y vota por este”.

2.“El chavista ama a un caudillo, alguien que se considere enviado de Dios. No vota por un proyecto, sino por un hombre que dice que lo mandó Dios y que si no es él no es nadie”.

3.“El chavista es incapaz de cuestionar o criticar a sus líderes. No practica la autocrítica”.

Las vueltas que da la vida, ahora un sector de la oposición, entre los que se anotan los guerreros del teclado y los comentaristas de redes, de tanto atacar y cuestionar al adversario, terminaron pareciéndose a los que ellos describian de esa manera.

No importa que diez partidos hayan escogido a un desconocido que no no vivía en Venezuela y que no piensa hacer campaña. No importa si está o no preparado. No interesa a que grupo o sector representa. Que siga la fiesta.

Mandaron al carajo los discursos de la sociedad civil y las asambleas de ciudadanos. Añoran una mezcla de Páez, Chávez y CAP. Alguien que diga que es la persona escogida aun sin serlo. Te pareces tanto a mí, dijera el gran Juanga.

II Los Pitágoras de la política

Pitágoras fue un matemático griego, de los que más aportes hizo a esta área del conocimiento. Algunos genios de la política, nos deslumbran al pretender superar a Pitágoras. Promueven su nueva matemática, al afirmar que “la cosa entre el presidente Nicolás Maduro y el candidato de la MUD Edmundo González está 80 a 20.

Los vendedores de humo le crean la ilusión a sus seguidores que luego terminan decepcionados y argumentando que los robaron.

Una encuesta es un método estadístico, es una fotografía del momento sobre lo que piensa un ciudadano. En esta ocasión solo diré algo de lo que estoy convencido y me lo indica la razón: Ni Maduro tiene 20% ni González el 80%.

Esa manera infantil de hacer política no ayuda y es un irrespeto para el ciudadano. Sobre todo en un ecosistema político en donde existen actores y condiciones múltiples.

La magia de política en medio de un escenario electoral, es convertir el descontento, la esperanza y la rabia en votos. Se equivocan quienes creen que las personas se movilizan solo por emociones o conciencia, ese porcentaje no es tan alto como muchos creen. Ambos sectores deben trabajar duro para eso. Organización y movilización.

III Muchas siglas y pocos partidos

Existen organizaciones que desde hace tiempo carecen de fuerza y militancia, lo único que tenían era una tarjeta que en tiempos electorales aparecía con un rostro, ya ni eso tienen. La tarjeta es el instrumento para medir fuerza, pues contabiliza cuantos votos aportó dicho partido.

Hasta ahora existe un ecosistema político con muchas siglas y muy pocos partidos registrados.

IV Los otros

Hay tres candidatos presidenciales que no pueden ser sacados de la discusión y la torta política. Independientemente de los resultados que obtengan el 28 de julio, sus tarjetas registrarán un número de votos que los convertirá en fuerza y referencia a la hora de hacer alianzas para las elecciones de alcaldes y gobernadores.

Antonio Ecarri, respaldado por Alianza Lápiz, Cambiemos y Avanzada Progresista. Su partido se prepara para convertirse en una de las principales fuerzas en muchas regiones, de ese fulano 80 y 20, el picará algo.

Benjamin Rausseo, por una razón que algunos sesudos políticos no han querido entender, siempre ha marcado un porcentaje en las encuestas.

Luis Eduardo Martínez representa al partido Acción Democrática, con una tarjeta que es un símbolo desde hace 82 años, marcará su votación.

V La procesión va por dentro

La “candidata”, así la llaman sus seguidores, estuvo en Zulia y Rosales no se retrató con ella. Ir al Zulia y no ser recibido por Rosales es como ir al Vaticano y no ver al Papa.

Algunos podrán decir lo que quieran, pero el Zulia es territorio de Rosales y UNT. El sector radical de la candidata, no solo desprecia a Rosales, sino que también, no le da importancia a esto. La ignorancia es osada.

Pocas banderas de UNT se vieron en la concentración que Machado hizo en Zulia. La procesión va por dentro, no solo se libra la batalla por intentar tomar el poder, sino también por el control de la campaña y los recursos.

La campaña no está nada fácil, pues el juego se gana en los centros electorales. Crearon una ilusión en el exterior, hablaron de “millones de compatriotas que huyeron del régimen y votarán contra este”. La gran mentira, solo 69.189 personas están registradas para votar en el exterior, réstele un aproximado de 40% de abstención que siempre ha predominado fuera.

Mientras, aguas adentro, algunos no suman. Los partidos con muchos años y representación nacional, no aceptan que una organización como Vente pretenda liderar la campaña de uno de los diez aspirantes presidenciales.

Algunos al leer estas líneas comentarán que esto es “una campaña de sectores que pretenden dividir”, bueno, les cuento que la información es comentada y suministrada por dolientes de la misma Plataforma desde hace varias semanas.

La razón de esta crisis es que ahora que Machado ya no es candidata y el nuevo designado no representa a ningún partido en específico, hay sectores que exigen que se conformen nuevos comandos. Dirigentes de AD, UNT, MPV y otros sienten que hay discriminación.

En política nada es lo que parece, y esto obliga a buscar la verdad mas allá de la noticia. Algunos concluyen que la guerra es por manejar recursos que se mueven para la campaña y la logística de los Centros de Votación. Comienzan a salir los verdes.

Ese discurso de que no hay dinero y que las giras y los actos son con sus propios recursos, no se lo cree nadie. La oposición y gobierno entendieron que limpios no se hace campaña.

El problema está en el tacto político, hay estados y municipios en donde la discriminación y la exclusión es notable. En otros, la Plataforma se ha manejado un poco mejor.

VI Malas juntas

Cuando el Fiscal General informó que El Aissami estaba conversando con políticos opositores que respaldan al candidato de la MUD, algunos se apresuraron a desmentirlo. Mala idea.

No pasaría mucho tiempo para que Borges y Leopoldo desde la comodidad de su exilio dorado, salieran a admitir que los audios eran ciertos y que las conversaciones se habían dado.

Las oposiciones, incluyendo el sector donde se anota Machado y su candidato, no solo negocian con el gobierno, sino con sectores que hoy el gobierno investiga por presuntos actos de corrupción.

VII ¿Falta de gobierno?

Rafael Fajardo es un conocido profesional y analista político, vinculado al sector opositor. Me cuenta que se detuvo en la avenida Bolívar de la capital guariqueña. Exactamente en la esquina de la calle Mariño con avenida Bolívar, donde funciona la Biblioteca Pública Central Rómulo Gallegos.

Fajardo comenzó a grabar a los vehículos que “se comían la luz roja”. Durante mucho rato grabó a toda clase de vehículos, conducidos por toda clase de personas, incluso, funcionarios policiales.

Mientras realizaba este experimento social, se acercaron personas indignadas al ver cómo muchos conductores irrespetaban la norma y ponían en peligro a la ciudadanía.

“Falta de gobierno” gritó uno. Ante esta afirmación, Fajardo, un crítico del gobierno, dijo: “no, ese semáforo que está allí, representa al gobierno. Lo que hace falta es conciencia”.

Esta historia me la contó durante una conversa sobre el tema político. Nuestra tragedia, la falta de ciudadanía. De nada sirve criticar a nuestros gobernantes si nos comportamos de esa manera.

VIII Viene el invierno

Muy tranquilo se ve el Psuv y muy confiada se ve la MUD. Aun cuando se cerraron los lapsos del CNE hay lapsos del TSJ que nunca cierran. Los presos del Psuv se acogen a la delación, ellos tampoco cierran la boca, saldrán nombres.

Como en Juego de Tronos, algunos dicen «Winter is coming» (el invierno se acerca), la frase más conocida de la serie, esta significa que hay que estar preparado para lo malo.

Orlando Medina Bencomo CNP 26637 / Los Tubazos del Domingo