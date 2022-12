DIRIGENTE SINDICAL / “El principal problema político en el país es el salario”

El dirigente sindical Pablo Zambrano expresó en el programa Vladimir a la Carta que el salario de los trabajadores es un tema que amerita prioridad política.

“Cuando Maduro dio el aumento de salario en el mes de marzo, que lo llevó a 30$ al mes, prometió que paulatinamente iba a aumentar el salario hasta llegar a 300$. Ya vamos para 9 meses y no hay ninguna respuesta”, dijo.

Asimismo, destacó que “no puede seguir este vicio de que aumentan los salarios para que se los coma la inflación y la devaluación”.

Hizo énfasis en que en Venezuela hay trabajadores pasando trabajo y sin poder acceder a los servicios y productos que están surgiendo del nuevo auge económico.

“Cómo el gobierno va a permitir que el salario de los trabajadores que eran 30$ ahora sean 12$. Eso hay que corregirlo Nicolás Maduro”, precisó.

Aseguró que a los adultos mayores pensionados y jubilados no les alcanza el sueldo.

“Si un adulto mayor, junta los pagos de la pensión y la jubilación, sólo le puede alcanzar para comprar el losartán genérico”, dijo.

Comentó que una opción para que los sueldos no se los consuma la inflación, es indexar los salarios o terminar de dolarizarlos.

“Yo no entiendo que en una crisis como ésta, Nicolás Maduro que sabemos que viene del mundo de los trabajadores, no tome en cuenta que hay que por lo menos indexar. No puede permitir que se pulverice el ingreso de los trabajadores… La dolarización puede ser una alternativa dentro de la crisis que tenemos”, precisó.

No puede ser que en el gobierno de un sindicalista, haya sindicalistas presos

Finalmente, le hizo un llamado al Presidente Nicolás Maduro, a que libere a los trabajadores presos.

“Nicolás, es el momento de liberar a todos los trabajadores presos. Tú vienes del mundo sindical. No puede ser que en un gobierno donde un sindicalista llegó, haya sindicalistas presos”, dijo.

