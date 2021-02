Educadores insisten en que no hay condiciones para volver a las aulas

Caracas.- El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, subrayó que a pesar de existir la disposición de volver a las aulas de clases, el gremio considera que el país no cuenta con las condiciones sanitarias y económicas, aunado a las limitantes que supone el deterioro de la infraestructura educativa para un regreso seguro.

“Qué más quisiéramos los docentes, padres y representantes y todos los que tienen que ver con el hecho educativo que existan las clases presenciales por la interacción, socialización que es parte fundamental en la formación académica, pero no hay condiciones”, dijo.

Alzuru recalcó que el sistema educativo venezolano no está preparado para ese efectivo regreso a clases mientras no haya un control sobre el virus. Y, mientras no se pueda cumplir con los protocolos de bioseguridad para minimizar riesgos, aseguró durante entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio.

El presidente de la FVM aseveró que la problemática se agudiza con la falta de salubridad de los sanitarios de las escuelas. “No hay condiciones higiénicas en los baños, no hay productos de limpieza”, indicó.

“Cómo tu controlas el distanciamiento social entre los estudiantes, cómo se mantiene al estudiante cinco, diez minutos con la mascarilla puesta”, cuestionó. “Eso es muy difícil, eso puede traer otro tipo de enfermedades, neumonía por neumococo”, agregó.

No regresarán a las aulas

Alzuru hizo hincapié en que los docentes no van a regresar a las aulas así las autoridades lo llegarán a anunciar. Al menos, “hasta que los gobiernos no implementen acciones que puedan evitar los contagios masivos”, explicó.

A su juicio, en este momento resultaría acertado mejorar las condiciones de conexión y acceso al internet para sostener la vía Online.

“Si la pandemia mejora se puede volver, pero mientras no se controle nos vamos a oponer a las clases presenciales porque hay peligro para todos”. Eso expresó el máximo representante de la Federación Venezolana de Maestros.

Con información de Unión Radio