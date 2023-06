“Er Conde” confirma su candidatura independiente para las presidenciales de 2024

Caracas.- Benjamín Rausseo, mejor conocido como “Er Conde del Guacharo”, anunció oficialmente que será candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024. El famoso comediante realizó el anuncio a través de las redes sociales, luego de desvincularse de las primarias de la oposición.

“Qué tal mis hermanos venezolanos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela pero con un solo corazón, el corazón de Venezuela. Quiero decirles que hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024”, precisó Rausseo.

Cabe recordar que, el pasado jueves en la noche, se anunció que “Er Conde del Guacharo” no participaría en las primarias de la oposición. El anunció lo efectuó el director político de la campaña de Benjamín Rausseo, Agustín Berrios, dejando clara su postura respecto a la Plataforma Unitaria.

En el video publicado este miércoles, “Er Conde” destacó que su proyecto político está abierto para todo los que quieran construir “la nueva Venezuela”.

“Esto no se acaba hasta que se acaba, la pelea es peleando. Esta no es una carrera de velocidad, esto es un maratón y los invito a que me acompañen en esta carrera para recuperar a Venezuela. Con Rausseo me resteo, confíen en mí”, finalizó Rausseo.

