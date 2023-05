Exigen recuperación de relaciones consulares y diplomáticas con los EEUU

José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nación (AN) y miembro de la comisión de política exterior del parlamento, denunció que se hace “urgente la recuperación de las relaciones consulares y diplomáticas con los EEUU para así generar las respuestas legales que demandan los venezolanos fuera de su nación”.

“Existe una crisis migratoria en Venezuela de orden severo, en todos los términos. El problema real de la migración no es quién se queda sino quién se va, sobre todo en el plano educativo y de salud. También es un problema grave el migrante que se va y como llega a su destino final, todo esto desde una dimensión de orden humano”, puntualizó.

Asimismo agregó que “estamos en la obligación de clasificar el problema migratorio desde tres lecturas:

La xenofobia es el rechazo al extranjero por orden racial, el chovinismo es cuando existe preferencia por el orden nacional y la aporofobia es el rechazo a los pobres. El venezolano fuera de su país vive estos tres problemas desde diversas perspectiva y dimensiones”.

El diputado reflexiona todos los temas que giran en torno al debate de la crisis migratoria venezolana. En medio de esta disertación surgen las siguientes interrogantes:

-¿Cuál es el origen histórico de esta crisis migratoria nacional?

Es importante destacar que el pueblo venezolano siempre ha sido receptor de migrantes desde finales del siglo XIX hasta nuestro presente inmediato. Antes era resaltante el venezolano que salía del país para triunfar en el exterior. Era parte del orgullo nacional, ahora el problemas es quien sale del país para pasar penurias fuera de su nación de origen.

En medio de esta realidad es curioso resaltar que ahora el servicio de salud en Chile es mayoritariamente atendido por profesionales venezolanos.

–¿Cuál es el punto de arranque y las consecuencias de esta crisis migratoria?

–Un país como el nuestro repleto de riqueza ahora esta empobrecido por su situación nacional, todo esto por el mal manejo de nuestra industria petrolera.

La primera oleada de nuestros migrantes fue producto de la destitución de un grupo significativo de la gerencia de PDVSA, al inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Los primeros venezolanos que migraron eran de clase media, con ingresos propios. Después migraron un grupo de venezolanos con pocos recursos. Ahora esta crisis se agudizó en el transcurso del tiempo producto de la falta de oportunidad de crecimiento económico y de empleos reales para nuestra generación de relevo.

Nuestra crisis económica es una de la causas fundamentales para comprender nuestra realidad demográfica migratoria. Ahora bien, las consecuencias inmediatas tienen que ver con el deterioro de nuestro aparato productivo en áreas estratégicas como la producción petrolera y el deterioro de la calidad de vida en el área de los servicios de salud y educación.

-¿Cuáles son los otros elementos que inciden en la actual crisis migratoria?

-Es importante destacar que las políticas de expropiación emprendidas por el Gobierno Nacional también incidieron negativamente en nuestra crisis migratoria. Es significativo destacar que la época de la escasez y del “bachaqueo” también agudizó nuestra crisis migratoria. Estamos a tiempo de rectificar y corregir estos errores del pasado para así motivar la permanencía de nuestra generación de relevo.

-En el orden de la geopolítica internacional… ¿Cuáles han sido la naciones vecinas que han generado el mejor y el peor manejo de las crisis de nuestros connacionales?

-Es importante destacar que el mejor manejo deriva de las políticas emprendidas por el vecino gobierno de Colombia y el peor es Trinidad. Todo esto debido a que la mayoría de los venezolanos en condición de migrantes están asentados en Colombia y de forma contraria, la mayor cantidad de venezolanos expulsados de un país vecino provienen de Trinidad.

El maltrato de nuestros connacionales, fue con pocos pero muy polémico en términos mediáticos, además esta realidad generó una incomodidad en todos nuestros connacionales que pasaron por este país.

Los venezolanos que llegan a esta isla como migrantes los regresan al mar de forma despiadada. Los mal agradecidos siempre están en la puerta de la casa.

– Producto de esta crisis migratoria ¿Cuál es nuestra realidad actual?

-Estamos en presencia de una inasistencia consular y migratoria de nuestros connacionales que se encuentran en los países vecinos como los EEUU.

Es importante subrayar que los países cuando entran en conflicto como puede ser la guerra, rompen relaciones diplomáticas, pero no consulares. Es contradictorio que Venezuela no tenga relaciones consulares con nuestro primer cliente en términos de exportación petrolera.

–¿Cuál es la diferencia entre las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares?

-La presencia diplomática es la instancia política que protege a nuestros connacionales fuera del país, mientras que las relaciones consulares son las que generan respuestas a las coyunturas de orden legal, como son los casos de vencimiento de pasaporte, entre otras responsabilidades. Ante esto hay que preguntarse: ¿Qué hace un venezolano que nace, fallece o tiene que renovar su documentación en los EEUU?

– ¿Qué pasa con los venezolanos que tienen problemas legales en los EEUU?

-Con la ruptura de las relaciones consulares con los EEUU todos los venezolanos que nacen en los EEUU están desasistidos en términos legales. La mayoría de los venezolanos que ahora desean renovar sus visas norteamericana, ahora deben viajar a los país vecinos como Colombia, Panamá o República Dominicana debido a que en el presente no tenemos relaciones consulares directas con los EEUU.

En tiempo pasado teníamos relaciones consulares en Miami, Washington, New York, Boston y uno en Puerto Rico. Ahora ninguna de estas ciudades tiene capacidad de respuesta a nuestro connacionales fuera de la nación. Ahora más que nunca estamos en la obligación de restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con todas las naciones del mundo.

–En la procura de restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con los EEUU, ¿Cómo queda el tema pendiente de las sanciones y bloqueo económico contra Venezuela?

–Yo reitero que no estoy de acuerdo con las políticas del actual Gobierno Nacional, pero es bueno aclarar que el primer perjudicado de las sanciones y el bloqueo es el pueblo venezolano.

Es necesario generar la suficiente confianza en el empresario nacional e internacional para así restablecer las relaciones comerciales con nuestros clientes a nivel internacional y así diversificar nuestra economía y además restablecer nuestro aparato productivo.

– ¿Cómo queda el respeto de los DDHH de los venezolanos fuera del país?

–Mi clemencia es que la Cruz Roja Internacional defienda los Derechos Humanos de los venezolanos fuera de nuestra nación. Preservar los derechos humanos es un legítimo derecho de orden internacional

– ¿El deterioro de las relaciones consulares con los EEUU tiene que ver con las políticas desacertadas del Gobierno Nacional en Venezuela?

–Yo no comparto las formas de gobierno que propicia el señor presidente Nicolás Maduro, siempre mantengo una postura crítica al actual Gobierno Nacional, todo esto por distintas razones. Ahora estas políticas de desaciertos también están combinadas con las políticas de estafas emprendidas por un supuesto gobierno de transición, en manos de una parte de nuestra oposición política.

– ¿El problema de la crisis migratoria nacional obedece a una dimensión de orden diplomático o consular?

–Como venezolano me duele el maltrato que reciben nuestros connacionales fuera del país. Nuestro problema de orden migratorio no es de orden diplomático, es más bien de orden consular.

– ¿Y como queda la asistencia legal de los venezolanos fuera del país?

-La violencia esta desatada a nivel internacional contra los venezolanos fuera del país. Uno de los problemas por atender es el tema de la violencia desbordada contra nuestros compañeros venezolanos fuera de nuestra nación.

–En términos económicos… ¿Cómo afecta esta realidad de la crisis migratoria al aparato productivo de la nación?

-A mí me preocupa la condición de los venezolanos fuera del país. Un connacional que busca mejores condiciones de vida fuera de nuestro país debe tener calidad de vida.

–¿Cómo se observa la comprensión y el análisis de las cifras de migrantes venezolanos?

-Los venezolanos no son un número. Para mí el venezolano no puede ser medido por cifras. Un venezolano es mi hermano de patria, por esa razón no podemos interpretar esta realidad desde la dimensión de las cifras.

Todos somos venezolanos por igual, dentro o fuera de nuestro país. En medio de esta lamentable realidad, los venezolanos tienen cara, rostro, por eso no deberían ser interpretados como una simple cifras.

-¿Dónde esta el problema de observar esta crisis desde una dimensión cuantitativa?

–El problema tiene una dimensión de orden global. Es necesario observar esta realidad desde todos los frentes. Desde una lectura económica, política y social.

El venezolano no es solo una cifra. El problema real está en generar una política de repatriación efectiva, donde los venezolanos tenga nuevas oportunidades de progresar y vivir en su país.

No podemos tener venezolanos en refugios y desasistidos fuera de nuestra nación. Los problemas de todos los venezolanos deben atenderse de forma global y efectiva, para generar políticas que permitan producir repuestas inmediatas para todos los venezolanos por igual. Es la necesidad a resolver en términos inmediatos.

–¿Cómo observa los últimos eventos de violencia contra los venezolanos fuera del país?

–Que venezolanos hayan perdido su vida en México y los EEUU es producto de la violencia desatada contra nuestros hermanos fuera del país. Yo no puedo ver a un conciudadano como una simple cifra. Es hora de generar respuestas inmediatas ante esta lamentable situación de la crisis migratoria a nivel internacional. En medio de esta realidad estamos en la obligación de generar respuesta humanitaria de nuestros conciudadanos.

– ¿Cómo observa la política del Plan Vuelta a la Patria emprendida por el Gobierno Nacional?

–En materia de migrantes el problema a resolver es la atención de nuestros conciudadanos fuera de nuestro país. El venezolano no puede ser observado como un simple número, es la hora de restablecer las relaciones diplomáticas y consulares con todo el mundo para así generar respuesta a nuestros connacionales fuera de nuestra nación. Todo esto acompañado del respeto efectivo de los DDHH y la calidad de vida de nuestro hermano migrantes.

Por: Yahvé Álvarez