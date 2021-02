Farmatodo bajará precios y ofrecerá vuelto en dólares

Caracas.- La cadena de farmacias Farmatodo acordó bajar los precios de sus productos tras conversaciones con el Ministerio de Comercio. Así lo informó el viceministro de Política de Compras y Contenido Nacional, Daniel Gómez.

A través de su cuenta en Twitter, Gómez anunció que Farmatodo también creará un sistema para garantizar el vuelto en divisas.

En las redes sociales, varios clientes habían reclamado que la empresa no ofreciera cambio en dólares. Algunos relataron cómo tuvieron que dejar sus compras por no tener otra forma de pago, o el haber adquirido otros productos que no deseaban inicialmente para poder alcanzar el monto exacto en divisas.

La ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, indicó que, en total, Farmatodo ajustará los precios de 472 productos. Obviamente, con previa revisión por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde).

Laya dijo que, tras realizar mesas de trabajos con los ejecutivos de Farmatodo, se acordó además que se activen el 100% de sus cajas registradoras. Ya que, se han recibido denuncias por “largas filas” en sus establecimientos, lo que causa la aglomeración de los usuarios.

Respecto al mecanismo para que la empresa tenga vuelto para quienes paguen en divisas, la ministra expresó que los ejecutivos están comprometidos con el pueblo.

“Hemos percibido el compromiso de los ejecutivos para seguir las normas y proteger los derechos socioeconómicos del pueblo”, afirmó Laya.

Con información de Efecto Cocuyo