FRACTURADA /  Renuncia vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria +CARTA

María Carolina Uzcátegui, hasta ahora vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), ha hecho pública -la tarde de este jueves- su renuncia a esta instancia comicial.

Uzcátegui alegó que “Hoy no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia”.

En la misiva dirigida a Jesús María Casal y el resto de los miembros de la citada comisión, Uzcátegui reveló que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y luce cuesta arriba por los tiempos del cronograma.

Engañados

“El tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024” aseguró esta.

Interese personales

Lamenta que el proceso electoral opositor, a su juicio, esté siendo utilizado por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático electoral, hoy juegan a enrumbar al país por proyectos personales y no colectivos.

Frente a este panorama, hizo un llamado a los candidatos participantes en el proceso a deponer sus intereses individuales y partidistas que lejos de fortalecer la primaria, la han fracturado.

Desconfianza

Reitero que el voto manual no da garantía de mostrar el fiel reflejo de la voluntad de los participantes.

LEE AQUÍ LA CARTA

El Tubazo Digital con información de Punto de Corte