RECTA FINAL / María Corina dice que el gobierno no la deja moverse ni hablar

La precandidata a las primarias organizadas por un sector opositor, Maria Corina Machado Parisca participó este martes por videoconferencia en una comisión del Senado brasileño.

Machado quien está inhabilitada por la Contraloría del estado venezolano pidió «ayuda» a Brasil para «garantizar» las primarias que celebrarán en octubre para elegir a uno de los candidato presidencial que tendrá la oposición.

La videoconferencia la propuso el legislador Sergio Moro, un firme opositor al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La audiencia en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, en su mayoría es integrada por aliados de Jair Bolsonaro.

María Corina Machado está inhabilitada por el estado venezolano, lo cual le impide postularse a cargos electivos durante 15 años. La dirigente afirmó que pese a esa decisión «pírrica e inconstitucional», participará en las primarias.

«Voy a participar en las primarias, creo que las voy a ganar, y con esa legitimidad vamos a poder apelar a todos los gobiernos de América Latina para que le hagan entender al régimen que por su propio bien tiene que permitir unas elecciones competitivas» afirmó.

Machado quien tiene varios meses recorriendo el país y realizando actos constantemente, aseguro que el gobierno de Madura “no la deja mover”.

También dijo, mientras hablaba en video conferencia al senado brasileño “que no la dejan hablar con la prensa”.

🔵 María Corina ante el Senado de Brasil: Maduro sabe que en las presidenciales del 2024 yo lo voy a derrotar.

🗣 "Por eso tienen miedo y me quieren neutralizar. No me dejan moverme, hablar en los medios de comunicación y ahora pretenden no dejarme competir".

📌 Senado 🇧🇷 pic.twitter.com/IFLrdlox6z

— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) September 12, 2023