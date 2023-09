VIDEO / Leocenis García y Pedro Carvajalino se cayeron a trompadas

La noche de este jueves 21 de septiembre a través de las redes sociales se hizo viral un video del momento exacto de una pelea entre dos conocidos de la política.

Se trataba del presentador del programa Zurda Conducta, Pedro Carvajalino y el dirigente político Leocenis García.

La riña se escenificó en las instalaciones de un reconocido hotel en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo.

Carvajalino grabó un video posterior en donde asegura que Leocenis García lo agredió primero.

🥊 Pelea entre Pedro Carvajalino y Leocenis García en el Hotel Internacional de Valencia. 👀 pic.twitter.com/OHjKPdn3Xh — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) September 21, 2023

“Leocenis me golpeó a traición y yo tuve que responder. Señor Leocenis García yo no iba a permitir que usted me agrediera. Usted fue el primero que me agredió, tenemos los vídeo y los testigos” dijo este.

Acá un video que explica que fue lo qué pasó con @LeocenisOficial el cual como lo refleja su accionar, me atacó a traición! Saque ud sus conclusiones. pic.twitter.com/dcX4qlfLLl — pedro karvajalino (@PedroKonductaz) September 21, 2023

