NO ES TU INTERNET / Facebook se cayó y el Instagram está lento

Internacionales.- Usuarios de Facebook reportan que su sesión cerró de manera repentina, mientras que la carga en Instagram es lenta.

Así que la compañía Meta está lidiando con dos de sus plataformas más importantes y populares en el mundo.

En el caso de Facebook la app cerró las cuentas de manera repentina y no permite que los usuarios vuelvan a ingresar.

Por su parte, Instagram está solicitando datos de configuración como si estuvieras abriendo una cuenta nueva.

Así que no si tu red social no se activa no es tu internet es que Instagram y Facebook están presentando fallas.

El Tubazo Digital