SE PRENDIÓ EL VENTILADOR / Mira lo que consiguió Felizola en su vehículo

San Juan de los Morros-. En horas de la mañana de este viernes 7 de julio, se difundió la información de que el abogado José Nicolás Felizola Gimón se encontraba en la sede del Ministerio Público introduciendo un escrito de sumo interés colectivo.

Hasta el lugar llegó el equipo de El Tubazo Digital, en la avenida Rómulo Gallegos al lado de la sede del diario La Prensa del Llano.

El conocido y polémico abogado José Nicolás Felizola fue abordado luego de consignar un texto contentivo de tres folios solicitando la apertura de una averiguación.

El misterioso sobre

“El miércoles 28 de junio, en horas de la tarde, estacioné mi vehículo en la calle Infante, entre Bolívar y Roscio, para hacer unas compras” narra el abogado.

Señala que al regresar a su vehículo se percata que hay un sobre de manila colocado en el parabrisa y pisado con el cepillo limpiador de este.

“Procedí a retirar el sobre: me fui a mi casa y revisé lo que tenía. Dentro de este había una nota donde un grupo de personas que no se identifican, me piden, que por favor haga algo por la ciudad de San Juan, pues se estaban cometiendo hechos muy grave” indicó este.

Felizola asegura que dentro del sobre había un texto de 11 páginas señalando hechos concretos.

Aclara que este procedió a revisar, consultar y confirmar lo allí dicho. “Yo revise y consulte con algunos exalcaldes y todos coinciden que esos hechos deben investigarse”.

Ojo de gato

Entre las denuncias que este asegura poseer, se encuentra la adquisición por parte de la Alcaldia de Roscio de 19 mil marcadores retro reflectivos para delinear las vías. Esto es lo que se conoce como “ojo de gato”.

Felizola con documento en mano, detalla que los mismos fueron adquiridos con fecha del 17 de julio de 2022. “Se va a cumplir un año y aquí no hemos visto ni un ojo de gato en la ciudad de San Juan de los Morros”.

Llegara lejos

José Nicolás Felizola es recordado pues fue Procurador en el año 1990 y desarrolló una lucha frontal contra la corrupción

“Yo exijo que se abra una averiguación. Yo conversé ayer con el Contralor General del estado y hoy consigné un escrito en la Fiscalía Superior del Ministerio Público” reveló Felizola.

Adelantó que enviará estas copias al Fiscal General de la República y al Contralor Regional, Municipal y a la Cámara Municipal.

Asegura que la Alcaldía de Roscio “tiene la mayor responsabilidad, por la cantidad de cosas que allí señalan”.

Denuncia como un hecho “grave”, un presunto pago en dólares que se le estaría haciendo mensualmente a los directores.

Nada personal

Aclara que él “no conoce ni de vista a la alcaldesa Sulme Ávila”. “Tengo años que no visito la planta física de la alcaldía de Roscio”.

Advirtió que no se detendrá y que seguirá “recabando pruebas, agregando que los concejales tienen la mayor responsabilidad”.

Felizola explica, según sus investigaciones hechas, que “ 80% de los contratos otorgados por la Alcaldía, lo manejan solo tres empresa”.

Indicó que va a solicitar la citación de varias personas, que estuvieron en la alcaldía y que están en la actualidad.

Entre los citados reitera que deben estar, principalmente a los nueve concejales, los de la oposición y los del Psuv.

Se violó la ley

El abogado sanjuanero cita que “la Ley del Poder Publico Municipal y la de los Consejos Locales de Planificación llama a la elaboración de un presupuesto participativo. Se presume que dichos proyectos no pasaron por Cámara Municipal, ni por los Consejos Locales de Planificación”.

Pone como ejemplo los proyectos elaborados por la Dirección de Gestion Urbana, específicamente el “plan de mantenimiento de 5 kilómetros ejecutados el 13 de enero de 2023 troncal 11, en el tramo Encrucijada – Las Palmas”.

Felizola expone que allí “existe una asignación directa por las cuadrillas y allí figura una empresa”. De esta no reveló su nombre, se lo mantiene en reserva.

Menciona que “Debe hacerse un proceso de contratación pública de obras, lo que presumimos no ocurrió”.

Finalmente asegura, ante la insistencia de los periodistas, que hay otros casos graves que revelará cuando avance la investigación.

La otra versión

El Tubazo Digital intentó obtener la posición de la alcaldesa de Roscio Sulme Ávila sobre los señalamientos hechos por el abogado Felizola. Para ello, acudimos a un evento en donde la mandataria municipal debería estar presente la tarde de este viernes.

La directora general de la alcaldía Alejandra Barón nos informó que la alcaldesa se encontraba atendiendo asuntos familiares y que desconocía detalles de la denuncia presentada por el abogado.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital