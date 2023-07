¿Será cierto que destituyeron a un profesor por realizar prácticas de campo fuera de la universidad?

San Juan de los Morros-. Un profesor universitario habría sido despedido de su cargo por realizar una práctica de campo fuera de la universidad.

Así se desprende de toda la información recabada por El Tubazo Digital luego de consultar diversas fuentes.

Como José Gregorio Rondón está identificado el profesor del programa de Medicina Veterinaria en la Universidad Rómulo Gallegos que al parecer habría sido despedido.

Habla la Federación de Centros Universitarios

La cuenta oficial de la FCU de la Unerg hizo público un hilo de twitter en la cual revelan que la situación en efecto había ocurrido.

Según estos, el profesor José Gregorio Rondón del programa de Medicina Veterinaria del núcleo San Juan está “asociado” con un excandidato a la gobernación del sector opositor”.

La postura oficial de la FCU expone que Rondón “cometió faltas administrativas realizando prácticas veterinarias fuera de las unidades de producción autorizadas por la Universidad Rómulo Gallegos sin la permisología del Decanato de Medicina Veterinaria”.

Para la FCU “Este tipo de actuaciones son injerencistas con toda intención de generar inestabilidad, y atentar contra la paz de nuestra Universidad”.

En estudio

En horas de la mañana de este martes 04 de julio, el equipo de El Tubazo Digital hizo contacto con autoridades de la Unerg, quienes manifestaron no estar autorizados para emitir una declaración, pero confirmaron que el caso estaba “en estudio”.

La fuente expresó que el docente había realizado actividades fuera de la universidad sin autorización. Así mismo reiteró que sobre este caso no había una decisión final.

Habla el dueño de la finca

El diputado de la Asamblea Nacional Octavio Orta declaró a medios regionales y nacionales que hace dos semanas aproximadamente, uno de los veterinarios que trabaja en su finca, le pidió la colaboración para llevar estudiantes unergistas del programa de veterinaria, hasta esa unidad de producción.

“Estos estudiantes son de tercero y cuarto año y en dicha práctica verían el ciclo de vacunación. Nunca habían tenido una práctica en toda su carrera” señaló Orta.

Reveló que un aproximado de treinta estudiantes llegó a la finca Montecarmelo, de la cual es propietario, en la parroquia Parapara, municipio Roscio del estado Guárico. Agregó que allí hicieron practicas y evaluaciones de campo, desde las 8 am hasta las 4 y 30 de la tarde.

“Sorprendentemente me entero por redes sociales que el profesor José Rondón fue destituido de su cargo como profesor de tres materias en la facultad de veterinaria de tercer y cuarto año en la Unerg en San Juan de los Morros” dijo el diputado Octavio Orta.

La causa

Asegura que el catedrático universitario “fue despedido, por el solo hecho de haber ido a mi finca a hacer esa prácticas. Debo aclarar que allí no hablamos absolutamente nada de política”.

“Llama la atención que se tome esta medida contra un profesor que solo está promoviendo la formación de estudiantes” dijo.

Durante las declaraciones, los medios insistieron en la presunta destitución, a lo que el declarante reiteró: “El Decano de la Faculta (Bernardo García) lo destituyó, le dijo que son ordenes de arriba”.

Rechazó la manera como se le notificó al profesor universitario la decisión: “La destitución fue por teléfono, ni siquiera se lo mandaron por escrito”.

Explicó que este profesor, aparte de trabajar en la Unerg, también es veterinario en su finca.

Agregó que se encarga de atender los animales “el iba a cumplir con el ciclo de vacunación, para eso me pidió que autorizara la presencia de los estudiantes”.

En relación a lo señalado de que no tenía autorización para llevar a los estudiantes a una finca, Orta dijo que “hay un principio de libertad de cátedra, al no tener las condiciones para dar la materia, el profesor debe buscar alternativas. No hay manera de hacerlas dentro de la universidad”.

No es mi aliado

Rechazó lo señalado por representantes de la Federación de Centros Universitarios (FCU) aclarando que “El profesor no está “aliado” conmigo, él es mi empleado, el trabaja en mi finca. A la vez que formuló la interrogante: ¿y ese hecho le impide ser profesor universitario?

Finalmente sentenció que lo realizado fue una “actividad académica”. Defendió al profesor José Gregorio Rondón y rechazó que esté pasando por esta situación solo por “llevar a sus estudiantes a una práctica de campo en vista de que la universidad no cuenta con una unidad de producción para realizarlas”.

Hasta el momento de la realización de esta nota, no habíamos logrado obtener, a pesar de varios intentos, ninguna declaración oficial de las autoridades que confirmara o negara lo aquí señalado.

El Tubazo Digital / Equipo de investigación