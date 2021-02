ZAPATAZOS / Salieron las Viudas  Digitales en Guárico

Ante el proceso electoral que se avecina se ha despertado una serie de cadáveres y viudas que no quieren bien para el estado. Estos pareciera ser que viven en otra galaxia, muy lejos, abducidos por naves extraterrestres.

Son unos bichitos que se niegan a aceptar las buenas nuevas que florecen por estas tierras. Digo esto por panfletos larguísimos que pretenden desacreditar al gobernador José Vásquez.

Cuando éramos carajitos, jugábamos una ronda en donde cantábamos: “Y QUÉ NOMBRE LE PONDREMOS, MATARILE, LIRE, RON”

El resto de los niños respondíamos un nombre y este tenía que ponerse en el centro. Así respondo a quienes lanzan panfletos y cuestionan al gobernador:

LES PONDREMOS VIUDAS VIEJAS MATARILE, LIRE, RON.

Una zarrapanda de flojos, chismosos, fracasados. Grupitos de cotorra que se juntan para ovular soñando que llegarán al poder.

Adecos unidos a traidores y nunca falta la ayuda de algún palangrista y hasta algún medio. Y el que no le guste que se joda, y si les da la gana, no publiquen nada en los portales donde estoy enviando esto.

Una partida de envidiosos

Tal vez lo que les da piquiña es que José Vásquez no se deja secuestrar por un aire acondicionado. El hombre está dedicado a trabajar por su estado que lo vio nacer. Y no faltará alguno que escondido susurre: ZAPATA ES UN JALA BOLAS.

Pues no, no soy jalabolas. Soy un chavista. Y les cuento una vaina, si a alguien no le gustan las personas jala bolas, alabanciosas y pegajosas, es al gobernador.

Seamos sinceros, muchos gobernadores anteriores agarraban los sábados y domingos para hacer grandes parrilladas. Los tipos y su grupito hasta jugaban el cochino encebao. A muchos “secretarios” se les vio correr detrás del marrano lleno de manteca.

Ahora unas viudas teclean en grupos de whatsapp para cuestionar, criticar y hablar pendejadas, pero a los tipos no se les ve ni siquiera haciendo una reunioncita en un consejo comunal.

Con que moral van a hablar y atacar a quien hoy recorre el estado, cuando ellos en sus tiempos vivian entre sus barraganas y francachelas.

Por primera vez tenemos una persona al frente de la gobernación del estado que hace criticas y autocriticas, que hace llamados de atención. Que reconoce las debilidades, pero carajo, no seamos tan mezquino, hablemos también de lo bueno.

Lo digo por todo el cañón, se inicio una campaña chicharronera en contra de José Manuel Vásquez por parte de las viudas de siempre. Si, las viudas adecas marginadas y olvidadas de la 4 república.

Les recuerdo: José Vásquez es un hombre de trabajo y entrega, un guariqueño que visita cada municipio llevando buenas nuevas. Resolviendo, oyendo al pueblo.

José Vásquez no se deja secuestrar por un aire acondicionado. Quienes lo antecedieron en el cargo tenían a Guárico como patio trasero para hacer parrilladas y rumbas todos los fines de semana.

No es que le estoy respondiendo a los adecos, y sus colaboradores disfrazados de rojo, junto a palangristas que se reúnen para armar tramoyas, mentiras y lanzarlas a escondidas. Viejas brujas que no pueden mantener la lengua quieta.

Nadie ha dicho que el sector salud funcione perfectamente, pero no se puede negar las reparaciones y creaciones de nuevas áreas en hospitales y CDI.

Nadie ha dicho que la bolsa clap sea lo mejor, pero se hacen esfuerzos, Por cierto, a los sabiondos criticones, ¿alguno de ustedes ha visto una protesta exigiendo su bolsa clap en estos últimos dos años?

Nadie ha dicho que todo está bonito, pero en medio de esta malvada pandemia, a través de Venezuela Bella se intenta mantener algunos espacios limpios y agradables.

Finamente les digo: Vienen elecciones y nadie ha dicho que estamos sobrados, pero los invito a participar. A los que adversan y cuestionan al gobernador José Vásquez le digo: Vengan con su candidato pues, políticamente les vamos a dar hasta en el cielo de la boca.

Como dijo el gobernador este sábado en su programa radial, refiriéndose a estos comentarios: «Sigamos trabajando y dejemos a las sirenas sonando solas”.

José Zapata / Comunicador Popular