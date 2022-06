El destino o futuro de la Veterinaria /  21 de Junio: Día del Médico Veterinario

Saludos a todos los médicos veterinarios de Venezuela y a los estudiantes de veterinaria, que es el conjunto de ciencias cuyo objetivo consiste en conocer la profilaxis y curación de las enfermedades, la higiene y la utilización de los animales domésticos con fines alimenticios y de trabajo, así como salvaguardar la salud pública de las enfermedades transmisibles de aquellos a la especie humana (zoonosis).

Es indudable el avance de la veterinaria que en Venezuela es consecuencia del Ministerio de Sanidad, Agricultura y Cría (1.934-1.936)

La aceleración de los cambios mediante el uso intensivo y con suma frecuencia ha roto el equilibrio, la sociedad industrial transgénica promueve la sobreexplotación de los recursos naturales, degradando los ecosistemas y causando desertificación, extinción de especies, reducción de la biodiversidad, perdida de fertilidad en los suelos, contaminación de las aguas y del aire. En fin, desajuste total determinando el cambio climático.

Más aun, el patrón de evolución de las enfermedades emergentes se ha precipitado y se culpa a los animales, cabe destacar, que los veterinarios tienen la responsabilidad de enfrentar dichos desafíos, es así, que la creación de nuevas escuelas de veterinaria, obviamente es un reconocimiento a la importancia de esta profesión.

No obstante el perfil en la formación académica universitaria no debe ser simplificada, ya que, el teoricismo reduce la formación del estudiante a un aula de clases, siendo fundamental la práctica sobre el terreno, buenos laboratorios equipados correctamente, personal capacitado a fin de lograr un veterinario de calidad, capaz y eficiente.

Ante este panorama, el gremio veterinario está ausente, no opina, no propone, no debate, directivas con más de una década en la sombra.

Las nuevas generaciones deben renovar y fortalecer la veterinaria, hacer propuestas y rescatar la figura del médico veterinario municipal, entre otras atribuciones que tiene ese profesional.

Por último, es terrible la noticia del trágico fallecimiento recientemente de un médico veterinario que trató de salvar reses en las inundaciones en el estado Zulia.

M.V. Félix E. Wilson E. / Col. Vet. Guárico No 125 / Tlf: 0416-5429210