ARDE LA GRANJA / Acusan a Leopoldo López del desastre en Monómeros

***El G4 no debe atribuirse la representación única de la oposición”, dice Calderón Berti***

El político y experto petrolero venezolano, Humberto Calderón Berti, expresó que la mayoría de la oposición venezolana es independiente y no pertenece al G4.

“Los que piensen que la oposición venezolana es el G4, están equivocados. El G4 representará un 10-15% de la opinión pública venezolana, la gran mayoría de la oposición son independientes”, precisó.

En el programa Vladimir a la Carta, Calderón Berti dijo que “uno de los elementos que más ha incidido en los fracasos ha sido que el G4 se ha erigido como la oposición venezolana y eso no es verdad”.

Asimismo, destacó que a su juicio, hay muchos venezolanos en la oposición que pueden aportar y no han sido tomados en cuenta.

“Los pleitos se han producido básicamente entre ellos. El G4 ha llegado a donde ha llegado casualmente por pleitos internos por cuestiones burocráticas, por lo poco que hay para repartirse”, dijo.

La burbuja del este de Caracas

Sobre la economía venezolana, Berti expresó que el gobierno debe reconocer y rectificar las cosas que no están bien hechas.

“La rectificación no son los bodegones, no es la burbuja del este de Caracas. La rectificación es en todo. La industria petrolera, seguridad jurídica para los inversionistas, producción de gas, etc. Las cosas no han cambiado en Venezuela. Pueden cambiar, pero el cambio significa que hay que reconocer que las cosas no se han hecho bien por parte del gobierno”, dijo.

El experto petrolero hizo énfasis en que, “las refinerías están refinando cerca de 300 mil barriles por día y antes refinaban 1 millón. Hay que reconocer que la industria petrolera no está funcionando y abrirla al sector privado sin sesgo político. Que busquen a quienes lo sepan hacer bien”.

Monómeros

En cuanto al caso de Monómeros dijo que tiene conocimiento de que cuando recibieron Monómeros las plantas no estaban en mal estado.

Tres perlitas dichas por Calderón Berti

“A los pocos meses que se nombró la administración de sus inicios, Monómeros estaba produciendo el 95% de su capacidad”.

“Lo que pasa es que después politizaron la junta directiva, politizaron los cargos ejecutivos y hubo maniobras por gente dentro de la empresa para crear una situación financiera complicada”.

“Me consta que hubo una interferencia política indeseable en Monómeros y el que manejaba todo eso se llama Leopoldo López“,

Fuente: Vladimir a la carta