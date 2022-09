(+DATOS) / Este domingo 25 de septiembre se disputarán 4 clásicos en La Rinconada

Caracas.- Para este domingo 25 de septiembre del 2022 están pautadas 10 carreras de caballos para disputarse en el hipódromo La Rinconada. Entre ellas, se contabilizan 4 clásicos, uno para potrancas, otro para potros, y los otros son, el máximo lote de hembras y el de machos.

Como siempre, a continuación le ofrecemos las mejores recomendaciones para esta nueva jornada, y esta vez carrera por carrera. Ya que la semana pasada, dos de las tres líneas y el estacazo de la segunda valida, solo alcanzaron a llegar segundos.

1ra Carrera, 1.200 metros: pareja

El caballo a ganarse, por estado de forma, por su presentación anterior y por planteamiento de carrera, es el número 7, Stronger. Sin embargo, Masttery (N°3), con buena yunta jinete-entrenador, y Kingston (N°6), que lo viene haciendo bien, serán duros rivales.

2da carrera, 1.200 metros: Primera Línea

En esta competencia se disputa el Clásico Lanzarina (Grado II) para potrancas de 2 años, y la gran candidata es la N°5 Raphaela. La pupila de Fernando Parilli, que será conducida por Cipriano Gil, debutará luego de varias semanas presentando excelentes trabajos.

3ra carrera, 1.200 metros: Para el Stud M.M.

Segunda prueba selectiva de la jornada, Clásico Victoreado, y todo indica que será triunfo para los colores del Stud M.M., que presenta dos ejemplares. Uno de ellos es El Gran Eladio N°4, que tiene todo para triunfar, y el otro es Bombazo N°3, quien debutó ganando en gran forma.

4ta carrera, 1.800 metros: La Reina de la Rinconada

Se disputa el Clásico Hípica Nacional (Grado I) y se enfrentan dos yeguas triplecoronadas, la de 2021, Sandovalera N°2, y la de 2022, Lyndacarter N°6. La primera mostró en su última presentación que está recuperada, y siendo así, en esta prueba se consagrará como la gran Reina de La Rinconada.

5ta carrera (1ra válida), 1.200 metros: Mucha velocidad

En esta primera válida para el juego del 5y6, destaca abiertamente la N°12 Cañonera Girl, que está claramente bajada de agrupación. Sin embargo, la carrera es corta y hay mucha velocidad.

En ese sentido, pendientes con Lady Arantxa N°10, viene de ganar seguido y acumula excelentes trabajos, y con Queen Clementina N°9.

6ta carrera (2da válida), 1.400 metros: Segunda línea

En la sexta prueba de la próxima jornada en el hipódromo La Rinconada participa nuestra segunda línea, My Trusting Mate N°3. Este ejemplar, entrenado por José Gregorio Querales y que correrá en las manos de Jonathan Aray, quedó de turno en su anterior. Este no falla.

7ma carrera (3ra válida), 1.400 metros: Primer Estacazo

Esta carrera a primer vistazo parece equilibrada, pero analizándose con profundidad hay una yegua que es ligeramente superior al resto. Se trata de la N°2 Flama Success, que será conducida por Abrain Montes, estando bajo el entrenamiento de Alcides Abreu. Este ejemplar será muy difícil de derrotar.

8va carrera (4ta válida), 1.400 metros: Tercera línea (superfijo)

Lo más fijo de la reunión 39 en el óvalo de Coche participa en esta competencia, el pupilo de Jesús A. Romero, Python N°6. Este caballo debutó en la distancia y quedó segundo, detrás de picante, y en su anterior perdió con ciclón, quedando tercero. En este lote se ve superior y más con la monta de Roberth Capriles.

9na carrera (5ta válida), 1.800 metros: Super Estacazo

Aquí se corre el Clásico Internacional “Jockey Club de Venezuela”, y sin duda es la prueba selectiva más pareja en lo que va del año. Son 10 los caballos participantes y todos tienen oportunidad real de ganar, con argumentos que avalan la opción de cada uno.

Dicho lo anterior, hay que mencionar que el ejemplar elegido como Super Estacazo solo ha perdido dos carreras en seis presentaciones. En la primera que perdió tuvo una salida lenta y quedó de 12, a 20 cuerpos de la punta, pero llegó segundo. Luego perdió en el tercer paso de la triple corona, donde la distancia de 2.400 metros fue su peor enemigó. Sí, se trata de Amelazado N°3, que está listo y en óptimas condiciones para mostrar todas su clase.

10ma carrera (6ta válida), 1.400 metros: Corren tres

A pesar de que en esta esta competencia participarán 13 ejemplares, tomando en cuenta el retiro del N°10 El De Mabel, para nosotros deciden tres.

En primer lugar El Gran Bricelio N°8, llega a la prueba con 161 días sin correr pero está listo para reaparecer, y hacerlo ganando. Luego, está Yes And Yes N°11, le toca la buena, reapareció en su anterior y quedó tercero de Strenght Monster, dejando buen crono. Por último, Privilegio N°3, uno de los caballos que mejor remate tiene junto a Compadre Chus, y que anda espectacular en cancha. A ninguno de estos tres, los dejen fuera de los cuadros del 5y6.

En resumen

Líneas:

2da carrera: Raphaela N°5

6ta carrera: My Trusting Mate N°3

8va carrera: Python N°6

Estacazos:

7ma carrera: Flama Success N°2

9na carrera: Amelazado N°3

El Tubazo Digital