CURDA Y PISTOLA/ Dos policías entraron a un CDI en Guárico y mira el show que armaron

El Socorro-.Dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron privados de libertad, acusados de amenazar y maltratar a unos trabajadores de la salud.

Los sujetos quedaron tras las rejas luego de cometer estas acciones en contra de trabajadores del CDI “Luis Razzetti” en el municipio El Socorro (Guárico).

Las autoridades informaron que serán presentados por los delitos de trato cruel, amenaza de muerte, maltrato físico y uso indebido de arma orgánica.

Los azules de la PNB fueron detenidos por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) base Valle de la Pascua.

Poliborrachos

Se conoció que los funcionarios llegaron en horas de la madrugada del domingo 10 de abril del 2023, hasta el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Dr. Luis Razzetti del municipio El Socorro, luego de supuestamente sufrir un accidente.

En parte policial obtenido por El Tubazo Digital se detalla que los PNB estaban vestidos de civil y bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos portaba un arma de fuego.

Los detenidos exigieron atención médica de manera grosera y amenazando a los presentes con un arma de fuego.

En medio del hecho violento, una trabajadora de salud fue golpeada por uno de los funcionarios.

La noche del domingo, procedieron con la captura de los señalados quienes quedaron identificados como Jonathan González de 29 años (Oficial CPNB).

También fue privado de libertad: Félix Mirabal de 25 años (Oficial CPNB). De igual manera fue colectada un arma de fuego tipo pistola 9mm, marca Beretta.

Enfermeras se pronuncian

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Valle de la Pascua, Nayibe Padilla, se pronunció ante la agresión fue sufrió su colega En El Socorro.

“La enfermera que trabaja en el municipio El Socorro, en el CDI Luis Razzetti, Adriana Vásquez, fue agredida por un funcionario de la Policía Nacional” indicó la dirigente gremial.

Padilla le manifestó a Radio Nacional Fe y Alegría que la enfermera no tiene la culpa de que en las instituciones no se cuente con los recursos necesarios para atender este tipo de emergencia.

“El agresor en vista de que no fue atendido inmediatamente porque no había guantes, no había inyectadoras para poderlo atender, apuntó con su arma de reglamento a la enfermera. Le exigió que tenía que buscarle los insumos para hacer atendido”, relató.

La gremialista señaló que el personal de guardia observó la situación y salieron a buscar lo que exigía el funcionario para que dejara de agredir a la enfermera.

Padilla rechazó este tipo de situación que se presentó en este centro de salud, pues su colega corrió el riesgo de salir hasta muerta del sitio por la actitud tomada por el policía.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia, quien continuará con las investigaciones.

El Tubazo Digital