ARTURO SUÁREZ / Memoria y cuenta

Mucho ha dado que hablar, la reciente actividad pública, donde el ciudadano Gobernador del Estado Guárico, José Vásquez, presentó su informe de gestión, concerniente al ejercicio fiscal 2022.

Hemos podido observar un sin número de opiniones, como es normal, unas a favor otras en contra, todo un abanico de comentarios, desde los más ponderados elogios, hasta las más recalcitrantes críticas (eso es democracia) pero en todo caso, se cumple, con éste evento, uno de los pasos más importantes en el reconocimiento de la soberanía popular, como es, la rendición de cuentas.

Ahora bien, entendiendo que toda obra del hombre es perfectible en el tiempo, y aceptando con autocrítica las fallas y debilidades existentes.

Considero como un absurdo acto de mezquindad, pretender desconocer los esfuerzos realizados hasta ahora, por parte del ciudadano Gobernador, sobre todo si tomamos en cuenta, con sinceridad, las condiciones adversas, en las cuales le ha tocado dirigir la administración del Estado.

Invito con el mayor respeto, a todas y todos los guariqueños, a reflexionar sobre el tema, por encima de cualquier posición partidista o ideológica.

¿Que acaso no ha sufrido bastante nuestra población los embates de un bloqueo criminal, para encima de eso, apostar al fracaso de gestiones de gobierno?

¿No deberíamos como ciudadanos conscientes, sumar fuerzas con los entes gubernamentales, para salir o por lo menos atenuar los efectos de la actual situación de crisis?

Creo que como venezolanos, debemos anteponer el bienestar del país, muy por encima de los intereses grupales.

Quienes tanto daño han hecho, buscando hacerse del poder político, a cualquier costo, esos quienes buscando ser gobierno, no les importaría “reinar” sobre escombros. A esas y esos, les digo: jamas tendrán al pueblo con ustedes.

Ya para concluir, quiero dejar tajantemente claro varios puntos:

No escribo esto para congraciarme con las autoridades gubernamentales ni para buscar un cargo, quienes me conocen están claros en eso.

En el tema del partido, sostengo mi posición de inconformidad y crítica, por la forma como se vienen haciendo las cosas.

Considero se ha perdido una valiosa oportunidad de conformar un equipo político, para la reunificación del chavismo en Guárico.

Pero en cuanto a la defensa de la gestión de gobierno *(admitiendo fallas) y de la Revolución Bolivariana, cierro filas, ante un proceso que es sencillamente, mucho más grande que yo, en el cual he invertido la mayor parte de mi vida, y del cual, si me sacan por la puerta, me meto por la ventana, sin prestarle atención aquellos que no me quieran, que yo me quiero solito.

Así que para efectos de todo lo expuesto, nuestro Gobernador José Vásquez, es mi camarada y compañero de lucha, y cuenta con éste humilde servidor, para aportar lo mucho o poco, que pueda aportar, desde mis desprendidos esfuerzos, a favor de la causa Bolivariana.

¡Desde aquí fuerte abrazo!

Arturo Suárez militante del PSUV