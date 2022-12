DESDE MI APOSENTO / Bolívar y su pensamiento económico

Hoy Sábado 17 de Diciembre cuando son las 11 pm, me siento junto a la soledad de la noche a pensar sobre ese gran hombre Latinoamericano, El Libertador de Libertadores, Simón Bolívar, e inmediatamente leo un importante documento que fue emitido hoy: “El Pronunciamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en ocasión de conmemorarse el 192° aniversario de la inmortalidad del Padre Libertador Simón Bolívar.

Reflexiones necesarias

Este importante documento es firmado por nuestro hermano de lucha Diosdado Cabello Rondón, cómo primer vicepresidente del PSUV, en nombre de la Dirección Nacional.

Entre tantas cosas interesantes y trascendentales que contiene el mismo, está, el realce al rescate del nombre de Simón Bolívar, y de sus ideales, por parte de nuestro comandante Hugo Chávez.

Además, este significativo y necesario documento deja bien claro, el honor al Padre Libertador Simón Bolívar, cómo la esencia ideológica fundamental de la revolución bolivariana, lo cual lleva consigo un patriótico mensaje hacia todos nosotros.

Luego al final de este mismo párrafo, se resalta la independencia nacional bolivariana heredada por nosotros, cómo forma idónea para labrar “la nueva etapa de paz, desarrollo económico y social de nuestro país, para el bienestar de nuestra nación”, luego de una resistencia heroica antiimperialista al lado de este noble pueblo, junto al liderazgo del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Cuando leí esas últimas líneas en lo que respecta a la nueva etapa de paz en el marco del desarrollo económico y social en Venezuela, sentí el compromiso de escribir en este preciso momento sobre el Gran Simón Bolívar, pero exclusivamente en el ámbito económico, en función de colocar mi aporte cualitativamente hablando, al repensar y debate económico, que hoy está en pleno desarrollo en nuestro país, a través del Plan de Formación del Congreso de la Nueva época, Módulo I de Economía.

Para hacer está narrativa del pensamiento económico del Libertador Simón Bolívar me basaré en un libro del Chileno Luis Vitale: “La contribución de Bolívar a la economía política de América Latina”.

Pensamiento económico de Bolívar

1) Las leyes económicas que emitió Bolívar cómo gobernante de la Gran Colombia estaban casadas profundamente a su visión totalizante del Estado, la política y la estructura social.

Pendiente con esto respetados lectores, Bolívar a pesar de sus viajes y estadía por la Europa, tenía una concepción bien clara, para la época sobre la relación entre el Estado y la economía. Resalto esto, porque en Europa en ese momento predominaba el rechazo a la intervención del Estado en la economía, y le daban el visto bueno a la confianza del empresario capitalista en la libre concurrencia y en sus iniciativas individuales.

2) Bolívar se distancia profundamente del pensamiento capitalista cuando sigue las ideas de un fisiócrata connotado, Roberto Jacobo Turgot ( 1721- 1781), dónde el concepto de propiedad, no es de orden natural, sino como resultado de un proceso histórico- social.

Esto es importante que lo tengamos claro, Bolívar tenía un sentido social de la economía. Por eso que nuestro comandante Hugo Chávez reiteraba cada vez que podía, que era necesario la socializacion de la economía, humanizar la economía, en fin, ir hacia economía con un profundo carácter social.

3) Como también Bolívar tomó de los fisiócratas la idea del Impuesto sobre la propiedad territorial, el cual previsto ante los latifundistas de la Gran Colombia.

Como responsable de esta narrativa, hago mucho énfasis en Europa porque Bolívar junto a su maestro Simón Rodríguez, en su viaje de estudios por Europa, fue testigo presencial de todo el proceso de ascenso del capitalismo, y de la agonía de las relaciones de servidumbre, que hacían resistencia a desaparecer, por cierto, país donde el hizo el juramento al pie del Monte Sacro.

Está fuerte experiencia comentada en el párrafo anterior, fue decisiva para la formación y fortalecimiento de su pensamiento económico. Me refiero a la extinción de las supervivencias feudales, y su reemplazo por las relaciones de producción capitalistas para ese preciso momento.

4) Nuestro Libertador Bolívar tuvo que enfrentar una formación Económica y Social distinta a la europea, ya que nuestra economía se caracterizaba por ser un modelo productor y exportador de materias primas (de la cual en Venezuela no hemos podido salir completamente, pero tampoco en América Latina).

5) Es por ello, quiero resaltar la Carta de Jamaica(1815), porque aquí expresa los conocimientos que había adquirido de la Economía, de la historia y de la realidad latinoamericana.

Fue en esta histórica carta donde deja el Libertador Bolívar plasmado inteligentemente, que nos obligaron a dedicarnos a la crianza de ganado, a la extracción de oro, a la agricultura y plantaciones, pero en el marco de una economía netamente primaria de exportación hacia los grandes centros del poder del mercado. Estas son las consecuencias.

Porque las causas de una economía productora y exportadora de materias primas que nos sembraron aquí en nuestro país, sus rasgos eran: ” obstáculos para el comercio regional entre colonias, monopolio comercial, relaciones serviles de producción, estanco del tabaco, y trabas e impedimentos para desarrollar la industria.

6) En el Congreso de Angostura (1819), Bolívar haciendo eco a su posición dónde debería haber una relación entre las leyes y las condiciones económicas específica del país, textualmente afirmo:

“las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de la vida de los pueblos, a sus inclinaciones, a sus riquezas (recursos), a su número de población, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales.

Y es aquí cuando aferrado a su América Latina, expreso la siguiente frase: ” He aquí el Código que debíamos consultar, y no el de Washington”.

Es decir, crear leyes es algo serio, no deben nacer por casualidad o por inspiración individual, sino que deben nacer por una necesidad o interés colectivo, con un profundo conocimiento del espacio geográfico, de sus potencialidades y atributos, dónde se piensa desarrollar.

Sino su destino sería cómo algunas otras leyes, mueren al nacer, pasan hacer parte del derecho histórico ( cómo lo llamamos los abogados ), y lo digo con mucho respeto como escritor de esta columna.

Es más, no es la cantidad de leyes por dónde se mide “lo grande de un país”, sino por la cualidad de cada una de ellas, de su arraigo, y su cumplimiento a cabalidad, por la felicidad de un pueblo.

7) El visionario Bolívar también nos alertó con mucho tiempo, cuando manifestaba que la única forma de contrarrestar las influencias de Europa y EEUU, y no caer en sus trampas de la dependencia económica, era por medio de una América Latina unida, capaz de industrializarse con su propio esfuerzo.

Nuestro gobierno revolucionario nacional ha dado orientaciones e instrucciones en este sentido, pero no se ha logrado completamente, porque no es fácil, mucho menos con las agresiones económicas y restricciones sociales que ustedes conocen, por parte de los que se creen dueños del mundo.

8) En nuestro Estado Guárico, liderizado por nuestro Gobernador José Vásquez, se está haciendo un esfuerzo, hay una experiencia tangible, fehaciente y ejemplar, en el hermoso y combativo pueblo de Calabozo con respecto a agroindustria, me refiero a las activadas fábricas procesadoras de harina precocida, entre otras experiencias.

Bien lo decía Héctor Vásquez, Secretario de Industria y Comercio de la Gobernación, en días pasados en nuestro programa con la Verdad por Delante en Tv, en Siembra tv, Canal 7, la necesidad del encuentro armonioso entre el sector público y privado para apalancar iniciativas productivas en función del país, en el marco de nuestra Constitución, en el primer párrafo del artículo 299.

Conclusión

Según el pensamiento económico Bolivariano, es necesario construir una agricultura e industrias propias y nacionales en Venezuela, que muchas veces han sido bloqueadas por los intereses y la acción del mezquino neoliberal.

Bolívar dijo en Angostura: “que había que promover la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria; el trabajo y el saber.”

Y este último tema del trabajo y el saber, puedo decir que para Bolívar la educación debía ser funcional y capaz de dar respuestas a las necesidades concretas de país.

Es por ello, que siempre Bolívar insistía en una enseñanza acorde con la época, formadora de hombres capacitados para la industria y una agricultura moderna, y forjar ciudadanos capaces de administrar el Estado.

Y eso es lo que nuestra Revolución Bolivariana, liderizada por nuestro Presidente Constitucional, Nicolás Maduro está trabajando desde hace tiempo, y tengo la certeza plena como venezolano y patriota, que lo vamos a lograr, a pesar de la estúpida e insistente intromisión del Imperialismo Yanki contra nuestro país .

Bueno apreciados lectores, ya son las 2 am del día Domingo 18 de diciembre, voy a dejar esto hasta aquí, me faltaron muchas cosas que manifestarles en el ámbito económico de Bolívar. Ofrezco sinceras disculpas por lo extenso de mi columna, pero no tenía alternativas, Bolívar es profundo hasta en su pensamiento económico.

Nos vemos en una próxima entrega. Sigan adelante. Sigamos adelante ¡ VENCEREMOS!

Jorge Linares / Economista y abogado, Decano del Área de Ciencias Económicas y Sociales de la Unerg.