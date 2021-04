EDGARDO MALASPINA/ Sobre las vacunas

En noventa años Venezuela terminará de vacunar contra la Covid al ritmo que llevamos. Otros países lo lograrán en menos de cien días.

(La afirmación es del doctor Huníades Antonio Urbina Medina, Secretario de la Academia Nacional de Medicina)

He aquí un resumen de su conferencia sobre el Calendario vacunal y las vacunas en general.

1 Las vacunas salvan de morir a más de tres millones de personas en el mundo cada año.

2 Veintidós millones de niños en el mundo no están vacunados.

3 La cobertura mundial de vacunación total es de 86 %. Se recomienda que por lo menos alcance hasta un 90 %. En Venezuela una vez llegó hasta el 80 %, pero ahora llega sólo hasta el 45 %.

4 En Venezuela hay una Ley de inmunizaciones, por lo tanto, el gobierno está obligado a regirse por ella. Las vacunas no son dádivas, son un mandato por ley. Las vacunas que llegan al país son por concepto de donaciones, y eso no es lo ideal.

5 Las vacunas son seguras. No hay una relación entre vacunas y ciertas enfermedades como el autismo. En Venezuela el Instituto Nacional de Higiene es el encargado de su aprobación.

6 No deben vacunarse los que tiene enfermedades que afecten el sistema inmunitario y alergias graves.

La Triple viral( sarampión, rubéola ,paperas o parotiditis)contiene trazas derivadas del huevo, pero no está contraindicada totalmente a los alérgicos al huevo

7 No debe vacunarse 48 horas antes de una cirugía con anestesia; y en otros casos, hasta 7 días antes de la intervención quirúrgica.

8 Los pacientes con HIV son vacunados de acuerdo al nivel de linfocitos.

9 Sobre las embarazadas y las vacunas.

A las embarazadas no se les debe aplicar vacunas de virus vivos como: sarampión, las paperas y la rubéola (triple viral) y la vacuna contra la varicela.

Las vacunas con virus muertos o inactivados se les puede aplicar, como la vacuna contra la tos ferina.

Las vacunas toxoides (antitetánica) contienen una toxina o químico producido por la bacteria o virus. Esa se le puede aplicar a las embarazadas.

La antigripal se aplicará una semana antes de finalizar la gestación.

No se le negará a la embarazada la vacuna contra la Covid-19.

10 La supuesta vacuna cubana, la Soberana 02 , no es tal, sino candidata a vacuna. No ha pasado la fase tres, por lo tanto, a quienes se les aplique no son considerados como vacunados.

Además, esa candidata a vacuna no tiene publicaciones en revistas científicas indexadas internacionales, y los médicos nos regimos por la Medicina basada en evidencias.

11 Venezuela tiene 550 mil trabajadores como personal sanitario; y es el país con mayor número de muertos por COVID en ese sector en todo el mundo.

12 RITMO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID:

Para alcanzar la inmunidad de rebaño Israel vacunará al 70 % de su población en 61 días.

Chile lo hará en 97 días.

Venezuela, al ritmo que llevamos, lo hará en 33.055 días. Es decir, en más de 90 años.

Edgardo Rafael Malaspina Guerra