El CNE y los abstencionista juegan a la no  participacion de los electores en 2024

El gobierno y su CNE con el apoyo de algunos opositores han “espantado” el derecho al voto a muchos venezolanos tanto los que están en el exterior como los que están dentro del país.

Aproximadamente 8 millones de venezolanos tienen “bloqueado” su derecho constitucional de ejercer su derecho al voto en los procesos electorales que se avecinan. (Los que están en el exterior y los que están dentro del país). En Guárico unos 80 mil electores están bloqueados para participar:

Aproximadamente unos 25 mil jóvenes con edad apta para ejercer el voto no se ha podido inscribir en el registro electoral “Permanente” debido a que tan solo existe una sola maquina de inscripción y esta ubicada en la capital del estado, en San Juan de los Morros.

Aproximadamente unos 20 mil electores no han podido realizar la actualización de datos de su nueva residencia; y unos 35 mil que se fueron del país.

Por esto le hago un llamado al Ing. Wilmer Subero, Director de la ORE en el estado Guárico para que haga las diligencias respectivas para cumplir con este mandato constitucional.

Necesitamos que este poder electoral genere confianza a los guariqueños. En Guárico hay 15 municipios y tan solo hay una sola máquina de inscripción y actualización de datos ubicada en San Juan de los Morros. Este problema frustra el derecho de registrarse y luego ejercer el sufragio el día del evento electoral.

Existe la necesidad de que la ORE coloque por lo menos una maquina permanente con su capta huellas en cada capital de los municipios.

“Saben ustedes cuantos jóvenes en edad de inscripción electoral viven en Cabruta y que por la distancia entre esta y San juan de los Morros, y, por el alto costo de los pasajes estos jóvenes no puedan inscribirse.”

Es responsabilidad del CNE habilitar las máquinas de inscripción necesarias para tal fin.

Esto permite que la abstención se incremente en cada proceso electoral mas los llamados de abstención hechos por los jerarcas de algunos partidos políticos que por cierto cuando no san candidatos llaman las abstención, pero cuando son candidatos ellos, si, es bueno votar.

Estos casos comentados sacaron al elector de la ruta del voto violando el art. 63 de la CRBV que garantiza el derecho al voto. Este art. También es importantísimo para los venezolanos que están fuera el país, ya que el estado y su ente electoral deben garantizar el voto estén donde este.

El marco legal es claro, la ley orgánica de procesos electorales y la ley de del poder electoral, obligan al CNE a automatizar el REP, las votaciones, los escrutinios y las totalizaciones.

El acatamiento a este marco legal se requiere precisar todos los grados de automatización para que los venezolanos en el exterior, puedan inscribirse en el REP y realizar el cambio de su residencia. La automatización tiene también que abarcar el crear una plataforma tecnológica adecuada para que los venezolanos en el exterior puedan votar.

DIVERGENCIA

La ley dice que se debe votar en los consulados, pero la pregunta es: donde no hay consulado no podrán votar los venezolanos que allí residen? No es correcto, el CNE de acuerdo con la CRBV está capacitado para hacer todos los cambios necesarios.

Si hay una colisión entre lo que dice CRBV y lo que contempla cualquiera ley, el CNE puede modificar cualquiera duda o situación que se presente y reglamentar esas materias. El CNE tiene facultad para hacerlo.

El CNE puede abrir centros de votación en números de acuerdo a la cantidad de electores en ese país cualquiera.

Solo se necesita cumplir con la constitución y sus leyes en materia electoral.

No hay impedimento para que los venezolanos que están fuera del país voten. La CRBV grantiza el derecho al voto a todo ciudadano mayor de 18 años. Pero hay una población de 4.5 millones expandidos por los paise de la región y fuera de ella los cuales no tienen asegurado el voto para el 2024.

A esto se suma la situación de los venezolanos que están dentro del país y no han podido actualizar sus dtos por los cambios de residencias forzados .

“Los venezolanos que viven fuera del país tienen los mismos derechos de los que que están dentro del territorio venezolano!

Por lo tanto el CNE debe tomar de manera inmediata una decisión que permita que estos venezolanos participen y voten en el próximo evento electoral

“La tecnología nos permite en tiempo real, este, en el país más apartado de Venezuela, cualquier venezolano puede realizar su actualización de datos, registrarse como nuevo elector y ejercer su voto como lo establece la CRBV.

Legislador guariqueño Julio Márquez.