 ENNY BELLORIN / Mosaico informativo

Nueva Normalidad. El transcurrir de la Semana Santa o Semana Mayor en Nuestro País, trajo aparejado el decreto de parte del Ejecutivo Nacional de una nueva semana radical, con la que sumamos tres(3) de manera consecutiva.

Sin embargo las cifras de contagios y fallecimientos de Venezolanos aún no comienzan a descender.

La segunda ola de la pandemia que enfrentamos en este momento cuenta con el agravante de la presencia de la variante Brasileña(P.1) no deja de impactarnos duramente.

Esperemos que los efectos de las limitaciones a que nos somete la radicalización comience a generar los resultados positivos esperados por todos. En las calles de SanJuan de los Morros, existe mucha preocupación, alarma e inclusive temor ante el creciente número de casos de contagios y de fallecimientos en la región.

Muchas personas conocidas han perdido la batalla contra este terrible virus, no voy a correr el riesgo de comenzar a mencionar nombres para no dejar alguno por fuera, pues son muchos.

También hemos podido observar que casi el cien porciento(100% )de los ciudadanos que por necesidad perentoria, tienen que arriesgarse a salir de sus casa todos están usando sus Tapa bocas y esta es una buena señal en cuanto al nivel de conciencia alcanzado por los Venezolanos, Inclusive muchos llevan colocados dos tapa bocas que es la nueva recomendación de parte de las autoridades sanitarias.

Además que el sector comercio ha realizado un gran esfuerzo por cumplir las condiciones de bioseguridad en cada uno de los establecimientos comerciales del área priorizada,autorizados para trabajar en la semana radical.

Una de las pocas fallas que aun persiste, es la falta de distanciamientos social en alguna colas. allí debe jugar un papel preponderante el llamado a respetar todas las normas biosanitarias. No podemos fallar en ninguna de ellas. El llamado es seguirnos Cuidando como dice el eslogan: «Si tú te Cuidas me Cuidas, Si yo me cuido, te Cuido» pues bien cuidemonos todos y no permitamos la entrada al Covid, juntos podemos vencerl

II

Diálogo de oídos sordos. En nuestro país definitivamente es urgente y prioritario buscar caminos de entendimiento social y político, para que el proceso de vacunación o inmunización contra el Covid -19 pueda ser una realidad que llegue a todos los Venezolanos, sin ningún tipo de distinción ni discriminación tal como lo establece el Art. 21 de nuestra Constitución Nacional.

Urge un acuerdo o pacto serio, fruto del dialogo de las partes en conflicto (oficialismo/oposición) que deje de lado la polarización y los extremismos, colocando y priorizando por primera vez al sufrido pueblo venezolano, hoy golpeado no solo por la grave crisis económica que padecemos y sino tambien por los rigores de la pandemia del covid.

El referido Acuerdo no puede esperar más tiempo, ni la perdida de mas vidas valiosas, vidas de compatriotas que sucumben ante este terrible virus. Lo humano debe estar por encima de las diatribas políticas estériles, que solo solapan la lucha por el poder económico y las riquezas del pais. La vida y la dignidad del pueblo venezolano son mas importante y sagrada que esas ambiciones.

Hasta Ahora el ejecutivo nacional carece de un masivo y efectivo plan nacional de vacunación y eso es lo que esta exigiendo el pueblo venezolano en este momento de emergencia, de allí que el gobierno que dirige maduro debe hacer un llamado a los mejores hombres y mujeres del área de la ciencia de la salud, a los mejores cientificos, para que de manera expedita y conjunta se elabore ese anhelado plan de vacunación y que el mismo sea implementado de manera acelerada, para poder así garantizar la preservacion de la vida de los venezolanos.

Ese debe ser el principal y gran objetivo a lograr. En estos momentos a la gente no le interesa si las vacunas las paga Nicolás Maduro o Juan Guaido, al final el dinero con que se cancelen las mismas, no pertenece a ninguno de ellos, si no a nuestra Nación.

En el momento en que elabore ese plan, se debe realizar una verdadera categorización poblacional para establecer los grupos priorizados de vacunación.

A esta altura del juego, a casi dos meses de estar vacunando en Venezuela, ni siquiera la primera linea del combate contra la pandemia ( médicos, enfermeras y personal de salud ) han sidos vacunados en su totalidad, Irrespetando la pautas establecidas a nivel global por la Organización Mundial de la Salud, ya que son personas que están sometidas a riesgo de contagio permanente. De allí podemos imaginar, que quedará para el resto de la población.

III

Vuelven los peajes. La medida de reinstalación de los peajes en Venezuela y el cobro por el uso de las principales troncales y autopistas nacionales aprobada por el Presidente Nicolás Maduro Moros, puede ser entendida como una señal de rectificación a una de esas politicas erradas y sin fundamento lógico alguno, llevadas adelante e implementadas por el fallecido ex presidente Hugo Chávez, cuando ordenó la eliminación de los mismos en el año 2.008.

Por supuesto que de parte de parte de los voceros del alto gobierno no vamos a escuchar alguna expresión o frase que reconozca la citada rectificación, lo que si es una verdad del tamaño de una catedral, es la puesta en funcionamiento de los peajes viales en distintas regiones del pais como: Carabobo,Yaracuy,Lara, Aragua y Guárico solo por nombrar algunas.

Como es sabido en su concepcion, la finalidad de los peajes y la recaudación que estos realizan, es la financiar el alto costo que representa el mantenimiento vial, la seguridad , servicio de Grúas, vehículos de emergencia o ambulancias y el auxilio vial en general.

Y la idea de transferir esta competencia a los gobernadores es la descentralizar esta tarea y fortalecer además las haciendas publicas regionales permitiendo a los primeros mandatarios regionales tengan como asumir los pagos de los servicios descritos con anterioridad ese es el «deber ser» o » razón de ser » de los peajes.

Pero al Igual que en el pasado , en la actualidad se corre el riesgo de que algunos gobernadores no cumpla con las expectativas y responsabilidades que esto Conlleva y tengamos a pesar del cobro o pago en los peajes; vialidades en mal estado, inseguridad vial, falta del servicio de grúas, inexistencia de vehículos de emergencia o ambulancias en los peajes. Y este ultimo caso pareciera ser la realidad del estado Guárico.

En el transcurso de esta semana el Ing. Pedro Loreto exalcalde del municipio Infante, denuncio vídeo en mano (por cierto el vídeo se hizo viral), qué por falta de ambulancias en el peaje ubicado en la salida de Valle de la Pascua hacia Tucupido, una joven madre guariqueña tuvo que dar a luz su hijo en una jaula ganadera, que le sirvió como medio de transporte para llegar al centro de salud mas cercano donde finalmente fue atendida por la emergencia del parto.

Aprovecho para hacer un llamado responsable al ciudadano gobernador del estado Guárico José Vásquez, para corregir de manera oportuna este tipo de fallas que desdicen mucho de la empresa privada a quien se le otorgó la concesion de la red vial de nuestro estado, pues si eso es comenzando imaginemos que nos espera mas adelante.

Notas Cortas:

1._ En el ambito universitario, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), Solicitó al Gobierno Nacional con carácter de urgencia la asignación e inclusión de las Comunidades universitarias de Venezuela(docentes,personal administrativo,obreros y estudiantes) en el proceso de inmunizacion contra el Covid / 19.

Denunciaron además que con los primeros lotes de vacunas llegadas al país, se esta vacunando a sectores no priorizados o categorizados. En otras palabras a los benditos enchufados.

2._ Por cierto que en voz del ministro del poder popular para la educación, Aristóbulo Isturiz, ya es oficial la culminación del actual año académico vía online, con el plan cada casa, una escuela. Es posible que a nivel universitario ocurra de igual manera. Todo ello producto del impacto de la segunda ola de la pandemia, que esta afectando en estos momentos a Venezuela.

3._Desde el 21 de marzo pasado, la frontera Colombo/Venezolana del estado Apure, ha sido escenario de violentos enfrentamientos armados entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disidentes de la fuerza armada revolucionaria de Colombia (guerrilla colombiana), específicamente en las poblaciones de la Victoria y el Ripial. Autoridades militares venezolanas Informaron el lamentable fallecimiento de ocho(8) soldados de nuestro ejercito y la Baja de Seis(6) Irregulares, así como la detención de mas de treinta(30) de estos, la destrucción de nueve(9) campamentos guerrilleros y el decomiso de un importante numero de armas y equipos militares.

4._ Esta confrontación en la frontera y la gravedad de la violencia vivida, ha generado mucho temor en la poblacion civil, que ante los continuos bombardeos aéreos y explosiones, han optado por cruzar la frontera hacia territorio colombiano,ocasionando por primera vez en nuestra historia democrática el desplazamiento forzado de nuestros connacionales. Autoridades colombianas hablan de seis mil venezolanos desplazados de los cuales 40% son niños y Adolescentes, agravando la situación humanitaria de los venezolanos en Colombia.

5._ «Se volvieron locos y no avisaron» esta expresión del proverbio popular, les encaja perfectamente a dos alcaldes del estado Yaracuy, específicamente el de la cuidad Capital San Felipe y el del Municipio Sucre de esa Jurisdicción.

Estos burgomaestres Extralimitándose en sus funciones procedieron a marcar con calcomanías viviendas de familias que supuestamente tenían casos de Covid/19. Por tal Acción el Ministerio Publico venezolano procedió aperturarles sendas Investigaciones penales fundamentados en delitos de discriminación racial y Acción Macabra, a los Cuales yo le agregaría Incitación al odio. Nacismo puro…

6._ El anuncio de flexibilizar las actividades en nuestro País la próxima semana, produce un respiro importante para el sector comercio de Áreas no Priorizadas, Recordemos que Sectores Numerosos de la actividad económica,no puede laborar durante las semanas radicales lo que les tiene al borde de la quiebra.esperemos que se asuma con mucha cordura el Nuevo esquema 7×7 que anunciará el Gobierno Nacional este Domingo.

7._ Al Tema político candidatural decidimos darle un descanso esta semana, ya que producto de la radicalización la dirigencia politica prudentemente se «recogió » y no se pudieron materializar una serie de actividades que se tenían planificadas. Todas ellas han tenido forzadamente que ser replanteadas, sin embargo el mundo político no deja de moverse, estaremos pendiente de su desarrollo para informarles oportunamente.

8._No Podemos cerrar esta edición de nuestra columna sin manifestar el gran pesar por la noticia de la partida física del plano terrenal, de nuestro apreciado amigo el Dr.León Parraga Laya, exitoso y extraordinario ser humano, gran profesional, hombre de arraigados Valores familiares y destacado Académico.

Con él tuvimos la oportunidad de coincidir en el equipo fundador del Área de ciencias políticas y jurídicas de la Universidad Rómulo Gallegos, allá en el año 2.005. Y en ella León, descubrió su otra gran pasión la docencia, allí se mantuvo hasta el final de sus días. Que Dios le reciba en su santa gloria y Palabras de resignación a su familia, Amen.

Dios bendiga a Venezuela.

Enny Bellorin / Mosauico Informativo: Año I / Edición N° 03

(*) El autor es abogado, especialista, magíster, Dr. En Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad Rómulo Gallegos.