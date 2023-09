HEDY RAMÍREZ / Willian, un guariqueño ejemplo de lucha y lealtad

Hoy como cada año recordamos la Siembra de Willian Lara, hombre que marcó la historia política en nuestro país y especialmente en el estado Guárico, dejándonos un legado y a la vez un gran compromiso que tiene que ver con la práctica de la Política con “P” mayúscula.

Recuerdo claramente cuando recibí una llamada a mi teléfono y al contestar escuché una voz fuerte y clara : Aló !!! ¿Hedy Ramirez? , te habla Willian Lara !!!.

Eso fue en el año 2005, estaba yo como Diputado del Consejo Legislativo por cierto Vicepresidente ante ese órgano legislador y para ese entonces la presidencia estaba a cargo de la legisladora Lenny Manuitt.

Después de esa llamada de Willian se abriría una esperanza para el estado Guárico en la conformación de un gran movimiento de unidad y lo explico porque: El Presidente Chávez le pide a Willian que se venga para el Guárico a construir la verdadera Revolución.

Busca de la integración de todas las fuerzas Patriotas, el cual como militante disciplinado acató la instrucción cumpliéndose a cabalidad.

Es bueno resaltar lo íntegro que era Willian cómo persona como ser humano, claro y transparente, me refiero a que él siendo Coordinador Nacional de Organización del Partido, llegó a Guárico como un militante más, a medirse en unas internas para escoger el futuro Gobernador del estado.

Él con esa condición y hombre cercano a Chávez pudo haber conseguido su postulación directa como candidato y no fue así, siempre con su HONESTIDAD, y respeto por su Pueblo.

Prefirió medirse y en un ambiente nada fácil para ese tiempo se lograba el objetivo: Willian gana las elecciones internas para optar a ser el Gobernador de nuestro estado Guárico.

Pero no conforme con eso Willian nos da una nueva lección de humildad, de desprendimiento, de unidad y amor por su patria y la revolución.

En el mismo momento de conocer los resultados que lo daban como ganador le pide a Lenny Manuitt que fuera su Jefa de Campaña.

Se los digo con base porque fui el encargado por instrucciones de Willian de llevar esa misiva dónde le solicitaba que lo acompañará en nombre de la revolución bolivariana como su Jefa de Campaña en los comicios del 2008.

Indudablemente un gran mensaje que nos deja Willian que a pesar de las diferencias, tenía los brazos abiertos para todo aquel que quisiera hacer la revolución y luchar por nuestra querida Patria.

Siempre nos decía lo que para nosotros era una máxima: “no importa que no esté conmigo, lo importante es que esté con Chávez y la revolución bolivariana”.

Willian siempre fue un hombre muy amplio y no se los digo por simple retórica, yo que fui parte de su Gabinete, era su costumbre casi obligatorio hablarle a los Secretarios de no comprar pleitos ajenos y no ver por el retrovisor porque él no tenía cuentas por cobrar de nadie hasta el punto de abrir un compás para integrar aquellos que en otrora lo habían adversado. Otra enseñanza de Willian el Político, LA AMPLITUD.

Hoy cobra más fuerza el pensamiento de Willian Lara con todas las acciones que ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro y aquí en el estado el gobernador José Vásquez en el accionar de buscar estrategias que nos guíen a la organización, a la unificación y a la suma de todos las fuerzas Revolucionarias.

Por cierto, en estos días el Gobernador envío un mensaje contundente a favor de la integración como lo hizo Willian en sus tiempos y quisiera recordárselos :

“Ya no me acuerdo de quien apoyo a quien en las primarias, aquí lo que importa es consolidar la unidad para lograr la victoria de Nicolás Maduro”.

Y yo le agregaría la victoria del Guárico, la victoria de nuestra patria, la victoria por siempre de la revolución bolivariana y chavista.

Es por ello que aquí no puede haber cansancio en esta indelegable tarea, la cual es parte del plan de nuestro gigante Bolívar y reafirmado por el comandante Hugo Chávez.

Es así, cuando hablo de un cambio histórico político en el Guárico es ese legado que nos dejó Willian como referencia obligatoria para nuestra aguerrida y batalladora dirigencia que viene enfrentando esta guerra multiforme cuyo objetivo principal es desmoralizarnos.

El llamado es a tomar esa bandera de Willian y llevarla a cada rincón de nuestras inmensas sábanas guariqueñas dónde él está sembrando. Que no se nos olvide que la lucha continúa y sigamos construyendo la Patria que Bolívar nos dejó.

Ya para finalizar está remembranza en honor a Willian Lara en el marco de cumplirse 13 años de su siembra reafirmó estás palabras “En suma de voluntades, multiplicación de éxitos”.

HEDY RAMIREZ /Equipo Político Estadal

Partido Socialistas Unido de Venezuela