Los Tubazos del Domingo / Yo quiero ser gobernador

Comenzó la carrera electoral nuevamente. Ahora el interés es regional. Los gobernadores están en la recta final de su mandato. Algunos afinan sus equipos y se preparan sigilosamente para intentar continuar en su cargo.

Dentro del Psuv hay una regla: quien ocupa el cargo tiene la primera opción. El Psuv defiende el principio de reelección.

Segunda regla asumida: Como no hay elecciones internas, nadie puede hacer campaña ni jugar posición adelantada.

Cambios en política

Pero no todo es imposición y disciplina ciega, hay cosas que han cambiado en las regiones. Desde las pasadas elecciones, se alzó la voz exigiendo gobernadores del patio.

Guárico para los guariqueños gritaron algunos valientemente desde las entrañas del Psuv antes de las elecciones de 2017. Después de la catastrófica experiencia pasada, algunas voces lo dijeron claramente: Guárico debe ser gobernado por un guariqueño, y así ocurrió.

El grito fue unánime desde la oposición y desde el chavismo. Los guariqueños querían a un guariqueño. Esa aspiración se mantiene. Guárico llegó a ser gobernado por quienes no conocían a este estado.

La batalla por el poder

Así llegamos a 2021, fecha en la cual se vence el periodo del actual gobernador, al igual que el de todos los demás. El chavismo tiene el poder actualmente y querrá mantenerlo, es natural. La oposición sigue aspirando conquistar algunas gobernaciones.

¿Quién será el candidato del chavismo en Guárico?

En el chavismo todo apunta a que el candidato será el actual gobernador José Vásquez. Ya explicamos la razón principal. Vásquez podrá ser muy joven aun, pero su pasantía de 14 años como alcalde y cuatro como gobernador lo “gradúan” para otra batalla.

En este análisis no hablaremos de su gestión, le corresponde a otros cuestionarla o aplaudirla. Solo hablaremos del escenario político.

Es natural que haya otros aspirantes, aun cuando estén obligados a estar callados, eso no significa que no hagan lobby en Caracas o jueguen al arte de la guerra. Aspirar es un derecho que todo político tiene, sería necio cuestionarlos.

Tendencias

El Psuv tiene tendencias como toda organización. Pero no nos hagamos ilusiones, hay algo que al final los une: Mantener el poder.

Algunos, con el mismo cuchillo que le pican la torta, le dan la puñalada trapera. Otros aspirantes ya se postularon. Hay aspirantes jóvenes y no tan jóvenes, esos ya son diputados, mal podrían ahora decir: quiero ser gobernador.

Desde afuera, se asegura que algunos se reúnen y sueñan con la idea de regresar al poder. Mientras otros cierran filas con Vásquez. De todo hay en estas pampas llaneras.

Ajedrez político

Vásquez juega al ajedrez político: Tiene a los adversarios y aspirantes cerca. Desde hace cuatro años se mueve como si estuviera en campaña. Hace toques técnicos permanentemente en el alto gobierno y se acerca a sectores empresariales.

La interrogante es ¿de ser candidato, ganaría nuevamente? Eso deben responderlo los encuestados. Algo si es cierto: para ganar se requiere maquinaria, movilización y logística, eso lo tiene el chavismo.

Cargando la cruz

Hay cosas que pesan: José Vásquez representa en Guárico a un gobierno nacional que no está en su mejor momento. A un Maduro con su popularidad más baja de la historia.

Pero en política 2 + 2 no son cuatro. El arte de la política es también diferenciarse para que no te asocien con el punto negativo. Maduro es el punto negativo. Esa estrategia no es tan difícil, la idea es que la gente diga: Maduro es malo pero Lacava, José Vásquez, o cualquier otro “es bueno”.

Luego vienen los problemas domésticos. Si todos los alcaldes son del Psuv y en su mayoría presentan fallas de gestión, esto debe tributar políticamente al gobernador de manera negativa. Pero ante este mal hay remedios.

La oposición

Finalmente vienen los adversarios de la oposición, en la cual hay cuadros políticos formados y fogueados.

Algunos le calientan la oreja a otros. Otros dicen : “Yo quiero ser gobernador”, desde la acera del frente le responden: “flojeado y durmiendo solo se obtiene lagaña”.

Si se logra una unidad sólida y fuerte, regional pero con respaldo nacional, y con los mejores nombres, en medio de condiciones favorables y participación moderada, la oposición ganará espacios en diferentes estados.

Si la estrategia sigue siendo la abstención, el camino para la reelección de José Vásquez y la gran mayoria de los actuales gobernadores que aspiren seguir, estará lleno de flores, aun cuando haya algunos huecos.

Orlando Medina Bencomo