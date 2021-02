Los Tubazos del Domingo / Algo huele mal en este  hospital

La fauna política ya asumió que las elecciones de este año serán para elegir gobernadores. Incluso el presidente Maduro lo ha dicho.

Como de costumbre, algunos salen al ruedo político. Comienzan las reuniones, cuadres y acuerdos. Me piden opinión sobre comentarios anónimos y textos que ruedan en redes.

No respondo. Sobre comentarios anónimos no emito opinión. Poco se ayuda al debate político de altura.

Solo puedo decir que quien aspire la gobernación desde la oposición, tendrá que enfrentar, no solo a un nombre, sino a una maquinaria y un partido, que aun en medio de esta crisis, puede mover su voto duro.

Ruidos y silencios

De todo se escucha en el mundo político:

1.- Reuniones autorizadas entre gobierno, opositores y países aliados de ambos bandos.

2.- Acuerdos de todo tipo están en el debate de las fuentes. Desde megaelecciones hasta entrega de algunos espacios.

Dentro del Psuv también lanzan bolas y balas. Comentan la designación de varios gobernadores como ministros. De esta forma se le entrega el estado a una corriente determinada.

Aseguran que pudiera haber elecciones con condiciones favorables para la oposición. Obteniendo así un número favorable de gobernaciones, todo esto a cambio de que Maduro llegue al 2025.

Uno de los consultados cree que en el escenario anterior el gobierno se las jugaría. Como punto de honor serían las gobernaciones claves, ricas y estratégicas, entre estas: Miranda, Zulia, Bolívar.

Permitiendo condiciones para que la oposición obtenga espacios menos importantes. La interrogante final es ¿Guárico es una potencia rica y estratégica para el chavismo? ¿sí o no?

Fernando

Esta semana comenzó con una mala noticia. Falleció Fernando Ríos, un brillante joven guariqueño. No conocí personalmente al fallecido diputado, pero toda muerte inesperada sorprende y duele.

Duele, impacta y es lamentable la partida de un joven que tenía un futuro político por delante. Al igual que nos entristeció la muerte de Franco Gerratana y Luis Yoris el pasado año.

Confieso que he llorado muertes como las de Robert Serra y Hugo Chávez. Incluso, cuando se trata de ancianos con los cuales no tuve ninguna coincidencia, como Carlos Andrés Pérez, he sentido nostalgia.

Afortunadamente no sufro de esas miserias rastreras de esperar que alguien muera para destrozarlo. Con los que partieron: reconozco sus méritos, me guardo sus defectos y respeto su momento.

Dos leyendas

Dos nombres recordé esta semana. Dos hombres que siempre he respetado y admirado. Dos leyendas.

Douglas Bravo un guerrillero e ideólogo, critico del actual gobierno. Falleció esta semana. El otro es Carlos Lanz, desaparecido desde el pasado 8 de agosto, este lunes se cumplirán 6 meses. Un misterio aun por resolver.

Aplausos

Pena y vergüenza es lo que puedo sentir al ver como Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional se vale de su “poder” para manipular, muy mal por cierto, lo dicho por el diputado Oscar Figuera durante una intervención.

Más vergüenza siento al ver como muchachitos diputados y otros no tan muchachitos brincan desde su banca para aplaudir todas las barbaridades que digan gente como Rodríguez, Carreño o Varela, por nombrar tres grotescos personajes.

Tratar de humillar, aplastar y vilipendiar a un hombre como Oscar Figuera es algo que se convierte en un boomerang .

Hace 30 años Figuera andaba entre protestas y cárcel peleando por un cambio. Mientras los que hoy aplauden a Jorge Rodríguez estaban militando en AD, Copei o, ni siquiera habían nacido.

Poco respeto puedo sentir por un diputado que se haga llamar revolucionario y ni siquiera tiene derecho o la libertad de no aplaudir cuando algo no le gusta.

“La Hora del Pueblo”

Andderrson Tovar, un crítico y experimentado conductor de televisión regresa luego de 2 años con su programa «La Hora del Pueblo».

Tovar dirige un espacio de corte social, acompañando a las comunidades del municipio Roscio en Guárico, para buscar soluciones a las distintas problemáticas que presentan.

Transmitido por Roscio TV canal 16 de Inter de Lunes a viernes de 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde.

Algo huele mal

Se presume que algo huele muy mal en la oficina de nacimientos que funciona en el Hospital Israel Ranuárez Balza de la capital guariqueña.

Fuentes denuncian presuntos cobros ilegales y maltrato hacia las madres que intentan obtener una partida de nacimiento.

El caso es delicado y ya hace ruido nacionalmente, pues recientemente, una pareja fue apresada por el Cicpc, por cobrar para tramitar este documento a recién nacidos, esto ocurrió en un hospital de otro estado.

Las instituciones responden siempre ante estas denuncias, argumentando que el procedimiento es gratuito e inmediato.

En San Juan de los Morros, las denuncias son varias. Muchas son las preguntas:

¿Quién es la persona señalada? ¿Quién la colocó allí?

Algo si es seguro, al momento de que esta columna se publique, muy seguramente, ya estará destituida.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital