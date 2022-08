Los Tubazos del Domingo / Entre lluvias y show

I Aguaceros

La semana que recién termina, abrió con malas noticias. Torrenciales lluvias afectaron varios municipios del país. En Guárico: Roscio, Ortiz, Rondón y Ribas sufrieron los embates de estas. Ya Camaguán y Guayabal, recientemente habían vivido algo mucho peor.

II Lecciones húmedas:

1.– Estos fenómenos serán cada vez más frecuentes. El cambio climático no es cuento.

2.- Ningún gobierno del mundo, ni siquiera las superpotencias, está preparados para afrontar inundaciones. Solo hacen lo mismo: socorrer a los afectados.

Basta con revisar las últimas noticias, “guglear” las palabras “lluvias en Venezuela” y verán la cantidad de estados y municipios afectados.

3.– El gobierno regional, al igual que todas las gobernaciones, posee un Plan de Contingencia.

En este se identifican zonas en riesgo, ríos, quebradas, acciones a tomar, entre otras. El mismo permite aplicar a las autoridades, lo que se conoce como EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

Decir que no se está preparado para actuar, es una mentira. Desde toda la vida, en el siglo pasado y en este, nuestros bomberos y funcionarios de Protección Civil han entregado su alma en situaciones como estas. Hacer chistes de sus habilidades, videítos burlándose de estos héroes, es una desconsideración.

4.– Luego de conocerse lo sucedido, en el caso de Ortiz, la Gobernación de Guárico actuó inmediatamente. Ese mismo día se instaló un refugio. Pretender negar esto es imposible.

En el caso de Parapara (municipio Roscio) lo mismo hizo la Alcaldía de Roscio. Sus funcionarios se presentaron e hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Como debe ser.

5.– En una tragedia como esta, todos pueden y deben apoyar, eso se aplaude. Admirable el trabajo de la Sociedad Anticancerosa, desde el mismo lunes se activaron con un centro de acopio, así hubo muchos.

Algunos invirtieron más en fotos y videos que en el valor de lo entregado. Pero eso es asunto de cada quien, no lo cuestiono.

Lo que sí es una mezquindad, es entregar algo y decir que el gobierno no entrega nada. Cabe recordar que no estamos en campaña. Esa manía de pretender mostrarse como salvadores de la patria, esos protagonismos, no son bien vistos.

6.- El abordaje postevento es largo, la recuperación es lenta, veremos dentro de un mes quienes siguen apoyando y ayudando a la parroquia Ortiz y Parapara en su reconstrucción.

III Numeritos y show

En Ortiz fueron afectadas 11 comunidades y 215 familias, mientras que en Parapara (municipio Roscio) tres comunidades y 45 familias. Estos hermanos merecen todo el apoyo y la solidaridad.

Sin embargo, no puedo dejar de buscar una explicación lógica: En Camaguán fueron afectadas 1589 familias y 17 comunidades. Dos de las tres parroquias fueron golpeadas duramente. En Guayabal hubo un número mucho mayor.

La tragedia de Ortiz, afortunadamente, ocurrió en un solo día, una crecida de rio, doloroso y triste, pero menos traumático.

En Guayabal y Camaguán muchas comunidades continúan bajo las aguas. Ambos municipios son pequeños y de poco presupuesto, como Ortiz.

Sin embargo, las fotos, ayudas y propaganda se hacen en un solo lugar. La solidaridad no tiene ni frontera ni color.

IV Infantilismo político

En mis tiempos de ñángara activo, ahora soy pasivo, combatíamos a la derecha, pero sin creernos gobernantes. El presidente se llamaba Carlos Andrés, Lusinchi, o cualquier otro bicho.

Esos delirios de presidentes interinos o gobiernos en el exilio no los sufrimos. Cuando íbamos a elecciones y perdíamos, cosa que ya sabíamos que iba a ocurrir, seguíamos diciendo que CAP era un “coñoemadre”, pero era el presidente.

En política no valen segundo lugares, la democracia es así, gana el tenga un voto más que el otro.

Esos comentarios melancólicos de llamar a los perdedores “mi alcalde sentimental” o “mi gobernador sentimental”, son una muestra de lo que Wiliam Lara llamaba: la política hormonal. Maduremos y podremos crecer.

V Tras la noticia

Tenemos todo listo para iniciar una nueva fase periodística: “Conversando con Orlando” es la marca creada para un ciclo de venideras entrevistas audiovisuales. Un formato innovador y crítico.

El periodismo siempre tendrá que reinventarse. Nuestros lectores cada vez son más críticos y exigentes. Vamos ahora hacía el género de la entrevista. Frente a frente, con micrófono y cámara. Ruédalo.

Señor gobernador José Vásquez, tenemos muchas cosas que nos gustaría preguntarle, desde esta columna le hacemos la invitación.

VI Incógnita

Este viernes fuimos a una rueda de prensa con el enlace nacional del Psuv para Guárico Hugbel Rafael Roa.

Aseguró que “vienen sorpresas” refiriéndose a la política. “Hay otros alcaldes que pueden estar, viniendo y ¿porque no, al Psuv?

El dirigente nacional de la tolda roja soltó esta afirmación refiriéndose a alcaldes electos en las filas opositoras que pudieran abandonar esta alianza.

La oposición logró 7 alcaldías de las cuales, solo quedan 6. Los coqueteos y acercamientos no son nada nuevo.

Algunos han dado ese paso y luego se regresan. El pasado miércoles 29 de diciembre de 2021 un alcalde electo en la oposición del Guárico manifestó su decisión de trabajar de la mano del gobierno regional

Allí estuvimos, no nos lo contaron, entregó un documento y declaró ante las cámaras. Luego lo negó.

En lo personal no critico a quien cambie de bando. Eso es un derecho político.

Lo que si cuestiono en la oposición y gobierno, es cuando actúan igual:

Cuando alguien nos deja es traidor, pero cuando se viene a nuestras filas es patriota o demócrata.

VII Posturas

Más que cambiar de bando, saltar talanquera o cualquier otra expresión de nuestro folclor político, aquí la interrogante es la postura que tendrán en las venideras elecciones presidenciales.

Existe una prueba de fuego para estos alcaldes de oposición antes del 2024. Deberán fijar posición en relación a las hipotéticas primarias de 2023.

Ir o no ir, he allí el dilema. En caso de ir, no todos tendrán al mismo candidato. Luego vendrá el 2024 y algunos colocarán sobre la balanza:

La posibilidad de hacer mi gestión municipal ante la batalla electoral por la presidencia de otro.

Allí se pondrá de moda la expresión: “Aquí no es bueno el que ayuda, sino, el que no jode”.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital