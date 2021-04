OMAR ÁVILA / Cuarentena indefinida

Sin lugar a dudas que la decisión de radicalizar la Semana Santa fue acertada, sin embargo dado que las cifras de casos de coronavirus continúan en franco aumento, al punto que al escribir este artículo de acuerdo a las cifras oficiales más recientes tenemos el número más alto tanto de casos, como de fallecidos desde que inició la pandemia.

Solo en la última semana se duplicó la cantidad de contagiados, por lo que es apropiada la decisión del gobierno nacional de extender la cuarentena radical una semana más, aunque pensamos que seguirá siendo insuficiente, razón por la cual a nuestro juicio debería considerarse una cuarentena indefinida hasta tanto se controle la cadena de contagio.

Ante la realidad económica que vive nuestra Venezuela, por la corrupción y las sanciones, es fundamental todos los acuerdos políticos que sean necesarios para que lleguen las vacunas a la brevedad posible al país bien sea (Sputnik, Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, etc) o una combinación de todas estas. Desde autorizar a Fedecámaras o cualquier otra iniciativa que surja desde el sector privado, pasando por superar el escollo Maduro-Guaidó, dejando a un lado los intereses partidistas y poniendo por encima el derecho a la vida y a la salud de nuestro pueblo.

Es tiempo de unidad frente a esta tragedia, de ceder en beneficio de los venezolanos. A diario nos enteramos de muchísimos más casos y muertes, y no necesariamente porque el gobierno esté ocultando las cifras, sino porque el 60% de las pruebas PCR que se hacen deliberadamente en el país son privadas. En fin, la vida de los venezolanos bien vale un acuerdo de carácter humanitario.

Es propicia la ocasión para hacerle un llamado de atención a quienes están vacunados, y andan confiados creyendo que son ya inmunes al virus, pero de igual manera a los que salen a la calle como si nada estuviera pasando.

Es importante dejar claro que la vacuna no evita que te contagies, es una defensa que te protege de desarrollarla de una manera más grave, lo cual no quiere decir que la misma no funcione, como ya andan especulando algunos por allí a propósito de que a ciertas o determinadas personalidades han resultado positivos, a pesar de haber recibido incluso las dos dosis; como es el caso del presidente de Argentina Alberto Fernández.

No puede ser que sigamos llevando todo al terreno de la política, hay que dejar la ideología a un lado. En Francia por ejemplo un par de ministras se contaminaron después de haber sido vacunadas con la Pfizer. En fin, una vacuna no es buena porque se hizo en un país de derecha y la otra no sirve porque es de izquierda y viceversa. Hay que tener claro que la ciencia es la que habla.

No hay hasta ahora ninguna vacuna que te impida 100% que te de la enfermedad. Las vacunas son para atenuar. El mejor ejemplo es que a todos de niños nos vacunaron contra varias enfermedades, y en mi caso me dio sarampión y rubeola.

Desde Unidad Visión Venezuela hacemos nuevamente un llamado a la ciudadanía a que mantengan el distanciamiento social, cumplan con todas las medidas de bioseguridad y salgan estrictamente a lo necesario, entendiendo la necesidad de una mayoría que debe de salir a diario para poder sobrevivir.

En resumen, hay que tener conciencia que nadie estará seguro, hasta que todos estemos a salvo. Vacunar no es un tema ideológico, es una necesidad vital para superar el asedio de la muerte.

Omar A. Ávila / Diputado a la Asamblea Nacional