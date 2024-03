PRESIDENCIALES 2024 / Manuel Rosales inscribió su candidatura ante el CNE

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) poco antes de la medianoche del lunes para formalizar su inscripción como candidato a las elecciones presidenciales de 2024.

Esta es su segunda postulación como candidato presidencial. A la candidatura de Rosales se adhirió el partido opositor Fuerza Vecinal.

El lunes en la tarde, el presidente Nicolás Maduro formalizó su inscripción como candidato presidencial, busca así su segunda reelección.

Lo propio hizo en la noche el ex rector del CNE, Enrique Márquez, quien negó que se estuviese inscribiendo como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática.

La Plataforma Unitaria Democrática denunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) que nunca se le permitió el acceso al sistema de postulaciones para inscribir, primero, a la candidata María Corina Machado, ganadora de las primarias internas de un sector de la oposición.

Retó a María Machado

Con un acto en el Zulia después de su inscripción como candidato presidencial con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo (UNT), el líder de esa tolda política Manuel Rosales, llamó a la votación masiva el 28 de julio, pero también lanzó un desafío a la Plataforma Unitaria Democrática y a María Corina Machado.

“Hay dos opciones y lo digo con el corazón en la mano. Busquen una negociación, un candidato que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera, ¡búsquenlo!, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela, no dejen sin salida al pueblo de Venezuela”, exclamó Rosales ante militantes, alcaldes y diputados de los Consejos Legislativos.

Advirtió que la tarjeta de UNT sigue al servicio de la coalición opositora, pero que si no se llega a un acuerdo sobre una candidatura unitaria, seguirá en la carrera para convertirse en el próximo Presidente de la República.

Niega ser el candidato de Maduro

Este martes, María Corina Machado, dijo que su candidata seguía siendo la académica Corina Yoris y que nadie la sacaría de la ruta electoral.

Rosales también rechazó lo que calificó como una “guerra desatada en su contra” por haberse presentado en el CNE para inscribir su nombre y aseguró que lo hizo ante la falta de acuerdo en la coalición opositora para dar con un nombre que superara las trabas impuestas desde Miraflores.

«No le quité el puesto a nadie»

“No fui a Caracas a quitarle el puesto a nadie, ni me pasaba por la mente, inscribirme como candidato, ya lo he explicado. Ahora bien, asumí esa postura y tomé la bandera de Venezuela para que flameara (…)»

«Que si soy el candidato de Maduro, que Dios y la virgen me amparen y me favorezcan, que si yo negocié con Maduro ¿Qué negocié? ¿Para quedarme como gobernador? Yo seguiré de gobernador hasta que el pueblo decida”, recalcó.

Leales con la plataforma

El mandatario zuliano reiteró que la inhabilitación contra Machado es injusta y ha sido protestada por UNT. Subrayó además que brindaron su respaldo a la candidata sustituta designada, Corina Yoris, y que la tarjeta estaba lista para inscribir su nombre, pero no se pudo por las trabas en el CNE.

La horas finales

“Había angustia en Venezuela, decían, será que nos vamos a quedar sin candidato y yo estaba ahí con líderes de los partidos y se discutieron varios nombres y la comisión de negociación llamaba para ver si pasaba y dijeron este si este no, las trabas que ponen. Vi a cuatro de ellos, les pedí que se inscribieran y ellos tendrán sus razone ninguno aceptó y transcurrieron las horas y yo temía que nos quedáramos sin candidato y dejar seis años más a Maduro”, justificó.

En su discurso, reconoció también la disposición del partido Fuerza Vecinal de esperar hasta el último momento para apoyar el nombre unitario con su tarjeta y al no ocurrir, se sumaron a su candidatura.

Advirtió sobre malos opositores

Así como se refirió a las trabas impuestas por el poder político también dijo que hay opositores, sin decir nombres, que no creen en la ruta electoral, que creen que no votando se sacará del poder a Maduro o incluso quienes todavía apuestan a rutas violentas para el cambio político.

