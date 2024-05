SCARLETT LINARES / No tengo nada en contra de los hombres

San Juan de los Morros.- La cantante Scarlett Linares aclara que no tiene nada en contra de los hombres sino todo lo contrario. La afirmación la realiza en una entrevista en el programa “Adelante Venezuela” que se transmite por la Universitaria 92.7 FM.

Al ser abordada por el periodista Ramón Figuera aprovechó la oportunidad para contar detalles de su tema promocional “La venganza”. El espacio radial se transmite todos los sábados de 7:00 a 9:00 de la mañana.

¿Tu nuevo tema aborda la venganza o la justicia?

Un poco de las dos porque la venganza y la justicia llega a este tipo de personas que no valoran. Aquí el compositor Carlos Romero tuvo la genialidad de hacer este tema y darle por donde más le duele. Ojo por ojo y diente por diente.

¿La venganza tiene la misma temática de en carne viva?

Sí, es la misma temática, pero dicho desde otra perspectiva, pero en el fondo la historia es la misma.

¿Cómo ha sido la aceptación de tu nuevo tema “La venganza”

Quiero darle las gracias a los promotores que han hecho un trabajo maravilloso y a ustedes mis amigos de la radio. Agradezco que siempre han estado conmigo en estos casi 30 años de carrera artística, apoyándome al máximo.

Mil gracias también al publico que siempre está pendiente de escuchar el tema, de apoyarme y seguirme en las redes. Muchas gracias de verdad.

¿Cómo hace Scarlett Linares para mantenerse vigente en la preferencia del público?

Es muy bonito que puedas hacer y trabajar en el universo que Dios te regaló. Yo no trabajo, yo disfruto lo que hago y cada vez que canto siento que disfruto de la vida y dos gracias todos los días de mi vida, porque estoy donde me gusta estar, en el escenario.

Hemos observado que no te quedas en un solo sitio, el año pasado grabaste un tema urbano denominado “Celebrando”.

Para mí la música es universal, es un lenguaje diferente para comunicarnos y llevar mensajes con propósito. Yo quería hacer otro estilo y me atreví, porque esa es la vida hacer lo que te gusta y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.

Yo venía analizando ese proyecto tan bonito, llegó el momento y dije no me puedo quedar con las ganas porque trato de hacer que mis sueños se vuelvan realidad y hacer lo que me gusta.

Ahora quiero hacer algo con una guitarra, un bolero, una canción romántica y seguir con mi música llanera porque es la que más me llena.

Algunas personas pudieran pensar que tienes alguna fijación o un resentimiento contra los hombres, ¿es así?

Que bueno que me preguntas eso, para nada. Cualquiera pudiera pensar que me ha ido súper mal en el amor o he sido muy maltratada.

No es así. Todo eso viene de mis inicios cuando grabo “Mi propio respeto” que dice “he pensado en traicionarte” y en esa misma producción se incluye “La traicionera”.

Sonográfica se da cuenta de que el estilo gusta y sigue por esa vía, no fue algo que yo decidí hacerlo. Al contrario, creo en la relación de pareja, creo en el amor, estar enamorado es el estado más bonito.

No tengo nada en contra de los hombres, no es nada personal, afirma Scarlett Linares. Esto no quiere decir que con una o con otra canción, como mujer me pueda sentir identificada.

Ramón Figuera CNP 12.528 – El Tubazo Digital