ARTURO SUÁREZ / Santa Bárbara y relámpago

Un dicho muy popular en el llano, es “se acuerdan de Santa Bárbara, cuando ven el relámpago”, haciendo alusión a esas personas que actúan sin medir consecuencias, que no le paran a nada, ni creen en nadie, pero se asustan y se convierten en creyentes, o al menos eso intentan, al momento que necesitan invocar la protección de la santa.

Aplicando esto al plano político, vemos que calza como anillo al dedo, esa búsqueda de protección, o en éste caso respaldo, una vez visto cada vez con más intensidad EL RELÁMPAGO, de parte de esos “inconversos de la unidad” que por su premeditado y malintencionado accionar, hoy son portadores de mucho rechazo, en el seno de la dirigencia chavista, y más allá de eso, inspiran desconfianza, teniendo muy poco que aportar, si de suma e integración estamos hablando.

Sigo pensando que el próximo proceso electoral, es demasiado importante, nos estamos jugando años de lucha, de esfuerzos, son muchos los mártires, que ya contamos, tanto desde la dirigencia, como desde el pueblo militante y simpatizante.

Hemos tenido que superar eventos dolorosos, como las guarimbas, nuestro pueblo hoy hace frente al más vil y criminal bloqueo, viendo cómo se deteriora progresivamente su calidad de vida, y por encima de todo eso, sigue de pie, en la más hermosa y estoica demostración de dignidad, es por todo esto, es en honor a éste noble pueblo, que estamos obligados moralmente, a construir una nueva y auténtica vanguardia. Se lo debemos al venezolano de a pie, se lo debemos a Chávez por su sacrificio.

Por eso, basta ya de tanta soberbia y arrogancia, de caudillos mezquinos, que hoy pretenden presentarse como lobos vestidos de oveja, son las acciones de cada quien, las que al final dictan sentencia.

Es la hora de la inclusión, de la sumatoria de las fuerzas progresistas, ojo, pero eso se alcanzará, si y solo sí, el partido respeta el sentimiento del pueblo, colocando al frente de la venidera batalla política, en los municipios y estados del país, a las mejores y los mejores dirigentes revolucionarios, que sean inspiración y motivo de lucha, para ponerlo en términos más claros: chavistas de verbo y acción.

La propuesta:

La dejo a libre interpretación, son muchas cosas que se pueden y deben hacer, pero siempre que partamos de la premisa real, que, la unidad no se decreta, se construye, y para que estemos claros, No estoy hablando de sacar a unos para meter a otro, no y no, eso sería desplazar, no es lo que está planteado, porque sencillamente todos somos útiles y necesarios, pero cada quien desde donde pueda dar su mejor aporte, por esa razón, los sectarios, no pueden estar al frente, independientemente que sean dirigentes, que tengan años de militancia, si no tienen la capacidad de sumar, lo mejor es que operen desde algún otro espacio o escenario, pero jamás léase bien, jamás desde la vanguardia, eso sería un gravísimo error.

Ruego a nuestro DIOS TODOPODEROSO para que nos bendiga grandemente siempre.

Desde aquí fuerte abrazo

Arturo Suárez militante del PSUV