EN PERÚ / Asesinan a venezolano de una puñalada en el cuello

Caracas.- Un venezolano fue asesinado de una puñalada en el cuello en un hotel ubicado en la calle Patricio Meléndez en Perú.

El suceso ocurrió la madrugada del pasado domingo, en el interior de una de las habitaciones del tercer piso del hospedaje Frank Suite.

La Policía Nacional de Perú detuvo a un hombre quien presuntamente está involucrado en el hecho, junto a otras cuatro personas. Pero, al parecer, los implicados se fugaron por los techos de las casas aledañas.

“Estamos tratando de identificar a los extranjeros que han estado hospedados. Estamos en plena investigación. Se está tratando de ubicar también a los presuntos autores. Ellos no han estado departiendo. Ellos se hospedan aquí en este hotel. Son como 6 extranjeros los que han estado hospedados, entre ellos el difunto que aún no ha sido identificado. No hay ningún tipo de documento”, detalla al medio Radio Uno, la fiscal Isabel Mendoza.

La Policía logró encontrar el registro de video en el que se aprecia el número de sospechosos y sus características físicas. Eso, a pesar de que los implicados en el crimen desbarataron el sistema interno de vigilancia y se apropiaron del cuaderno de registro de huéspedes.

