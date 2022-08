EMILIO JOSÉ DONAIRE: Un talento guariqueño entre la medicina y el violín +VIDEO

San Juan de los Morros.- Emilio José Donaire Bastidas, es un joven de 22 años, nacido en Caracas, pero toda su vida la ha hecho en la capital guariqueña.

Emilio es violinista formado desde niño y actualmente cursa el quinto año de la carrera de medicina en la Universidad Rómulo Gallegos.

El Tubazo Digital conversó con este joven ejemplar. Abordamos diferentes aspectos de su vida en una entrevista grabada para nuestro canal de YouTube que hoy la compartimos con todos nuestros lectores.

La influencia de sus padres

La pregunta que nunca puede faltar: ¿cómo terminó tocando violín? Emilio sonríe y confiesa: “Muchas personas no saben esto, pero yo no quería entrar a la orquesta. Eso fue mi mama que me llevó, pues ella fue fundadora del núcleo Jesús María Torrealba en el cual me formé”.

Narra que a la edad de 7 años entró a la clase de flauta dulce, bajo la dirección del maestro Leonardo Hurtado, al cual considera como uno de sus padres musicales.

En sus inicios pasó de flauta a contrabajo, pero reconoce que en este último nunca avanzo, “duré un mes y luego y cambié al violín”.

Durante la entrevista menciona con orgullo y agradecimiento varios nombres de sus maestros, a los que define como sus padres musicales.

A todos los admira y destaca la manera como imparten sus clases y como lo han ayudado a formarse en la ejecución del violín.

En 2013 Emilio José audiciona en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, ingresó a esta después de participar en muchos seminarios.

Eso le cambió la vida, pues tocó con los grandes y logró viajar por el mundo. Participó en un concierto bajo la batuta del director de la Filarmónica de Berlín. En el año 2014 compartió con el genio venezolano Gustavo Dudamel.

Este ejemplar joven narra con pasión sus inicios en el maravilloso mundo da la música. “Sin olvidar todas mis clases en mi núcleo de San Juan de los Morros, al lado del Colegio Diocesano” recalca.

Del violín a la medicina

Emilio José Donaire Bastidas actualmente curso quinto año de medicina. Joven de reto y de mundo. En este momento hace su obligatorio Centro de Rotación Hospitalaria (CRH) en el hospital Dr. Ricardo Barquero González en Caracas, conocido como el Periférico de Catia.

El concierto de su vida

A principios de agosto de 2022 se tuvo noticias de un joven que fue ovacionado en la sala José Félix Ribas del Teresa Carreño, en la capital de país, se trataba de un guariqueño: Emilio, por supuesto.

Define a esta cita como el concierto más importante de su vida. “En una sala histórica por la que han pasado los mejores músicos de la historia venezolana. Ser solista en ese escenario es algo indescriptible”.

“Lo catalogué como el concierto más importante de mi vida, a pesar de que he salido del país y he tocado con Dudamel, he tocado desde mis inicios. Pero este concierto, es el más importante, debido a que representaba un compromiso, pues era el aniversario número 33 de la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, una Orquesta Histórica”.

Recalca que esta gesta su participación como solista. “Era un concierto para violín, en una sala histórica, en la que no todo el mundo logra tocar allí y menos de solista”.

¿Cómo te escogieron?

Me eligió mi maestro Luis Miguel González Fuentes, el es un violinista graduado en Londres. Es como mi segundo padre, pero mi padre musical. Desde el 2015 veo clases con él. Me invitó a este concierto.

Responsable de los violinistas

Preguntamos a nuestro invitado sobre su rol en este momento: “Actualmente soy el coordinador de la cátedra de violín del estado, es decir, yo me encargo de todos los violines del Guárico”.

Asegura que “aun cuando debo delegar funciones en algunos músicos, yo conozco a todos los violinistas del estado, me atrevo a decir que mas de cien violinistas”.

Música y medicina

Ver a un joven de 22 años tocar desde niño y a punto de graduarse de médico, nos obliga a preguntar ¿cómo llevar esas dos tareas tan exigentes?

“Es un sacrificio enorme. En la universidad algunos me dijeron que debía dejar el violín, estaban equivocados. Ahora estoy en el punto más exigente de la universidad y de la música, y sigo con ambas carreras”.

No conforme con esto, Emilio José imparte clases particulares. Destaca que para esto “hay que tener sacrificios, hay que tener disciplina, constancia, ser humilde y saber escuchar a otros”.

Superhéroes

Todos tenemos un personaje inspirador, un superhéroe, ¿cuál es el tuyo?

Sin persarlo dos veces responde: “Mis padres, porque cada cosa que me dicen lo aciertan. Mi padre, es una persona muy culta, es mi mejor amigo, el que se preocupa por mí, es el que me llama a penas salgo a la esquina. Le dicen chicho”.

Luego cita a la mujer que lo trajo al mundo: Mi madre Marinela, ella es médico impresionante, muy humanitaria, es presidenta de la Sociedad Anticancerosa. Ayuda mucho a las personas con donaciones. Es bueno visualizarse en ellos, sería un honor para mí ser la gran persona que ellos son hoy en día”.

Disciplina

Emilio José Donaire comenta que en la vida “las cosas se pueden lograr con constancia, responsabilidad y humildad. Puedes ser el mejor, pero al ser el mejor, debes saber cómo ayudar a los demás. Constancia, responsabilidad, disciplina, perseverancia y humildad ante todas las cosas”.

Crisis y realidad actual

En medio de esta situación país preguntamos sobre cómo enfrentar el momento: “los instrumentos son costosos y la situación no es la mejor. Pero el venezolano sabe sobreponerse, queremos salir hacia adelante”.

Sobre esto se detuvo a contar una anécdota que marcó su vida: “en 2018 vi muchos violinistas tocando, y me conmovió”.

Nos explica que el violín tiene cuatro cuerdas y la cuerda más aguda se rompe mucho, y “al no tener recursos, agarraban guayas de bicicletas para tocar, eso te rompe las manos. Los muchachos hacían que el violín sonara, pero no de la calidad que esperábamos”.

Donaciones

El joven músico se muestra agradecido con el apoyo de mucha gente, entre estas Maritza Montaleone, su tía Marisela Bastidas y su maestro Luis Miguel, todos ayudan sobre todo, con las cuerdas para los instrumentos.

Reitera que están abiertos a cualquier tipo de apoyo, “quien quiera contactarme mi teléfono es 0424 3382287. No exigimos nada y no estamos esperando que alguien venga y nos done, nosotros salimos adelante. Si llegan las donaciones, bienvenidas sean”.

La dinámica de este músico lo lleva a recorrer el estado: “Viajo en bus a Zaraza, Tucupido, Valle de la Pascua. Voy, doy clases, duermo en casas de familia, al trabajo nada le gana”.

Metas

“Mi meta es graduarme de médico, quiero salir bien preparado como médico general. Esa meta la llevo de la mano con mi meta en el mundo de la música”.

Este sanjuanero actualmente tiene ofertas de becas en Estados Unidos, “en varias, me ofrecieron todo”.

Sin embargo, lo sentencia con firmeza: “por ahora debo culminar mi carrera y cumplir el compromiso de ayudar a los muchachos violinistas a salir adelante”.

Orlando Medina Bencomo /El Tubazo Digital