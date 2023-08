Henrique Capriles / La Primaria es para elegir un candidato, no la jefatura de la oposición

El abanderado de PJ a la Primaria, Henrique Capriles visitó este fin de semana la ciudad de Maracaibo. Allí declaró que la elección del 22 de octubre servirá para definir el candidato de la oposición para 2024, pero de ninguna manera al «jefe» de los que se oponen a Nicolás Maduro.

Durante su visita, el exgobernador de Miranda recibió el respaldo del exminsitro de Hugo Chávez Rodrigo Cabezas que lidera el movimiento Zulia Humana.

«La Venezuela del encuentro no es un eslogan ni una frase para poner en un afiche; yo sí creo en el encuentro porque Venezuela necesita un candidato que sea capitán de equipo, de eso se trata la democracia».

Renuncias

Respecto a la renuncia de María Carolina Uzcátegui, Capriles lamentó que la respuesta sea «descalificarla».

«No podemos seguir repitiendo errores, hay que revisar las inquietudes que ha manifestado, pero no podemos seguir metiendo los problemas debajo de la alfombra».

En este sentido, reconoció estar preocupado por el alcance de la Primaria y reiteró que apoyaron la asistencia técnica del CNE.

«Ahora queda ver cómo se hará la primaria. Eso no significa implosionar la Primaria, pero no podemos hacer una primaria que salga mal. Tiene que salir bien, no es como vaya viniendo, vamos viendo. Tenemos que hacer todo para que la elección salga bien y que la candidatura salga fortalecida».

Inhabilitaciones

Aprovechó para referir a las inhabilitaciones y comentó «si se resuelve o no, nos comprometemos a que los venezolanos tengan una opción en 2024. Me comprometo a que tendrán una opción para votar en 2024. Eso de yo o el diluvio, no va conmigo. Tenemos que trabajar en equipo y presentar una opción. No nos vamos a anotar otra vez en la abstención», reiteró.

Con información de Anaisa Rodríguez.- Noticiero Digital