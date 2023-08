INTRUSISMO / Colegio Nacional de Periodistas advierte sobre ejercicio ilegal de la profesión

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, insistió en la necesidad de sumar fuerzas a favor del ejercicio legal de la profesión.

“Queda claro que la libertad de expresión es un derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tratados internacionales” reconoció Eylin Torres, secretaria general encargada del CNP-Aragua.

Sin embargó agrega, que no obstante “muchas personas ajenas a la carrera periodística se toman atribuciones de comunicación que no les corresponde, o que no están amparadas por el reglamento vigente”.

Torres enfatizó que “el ciudadano cuenta ahora con estas herramientas tecnológicas que le permiten abordar el acontecer de su localidad, sin embargo, sus condición de “infociudadano” se ha proyectado más allá de ese marco”.

Comunicadores sin título

Advierte que este “ha cruzando la línea del ejercicio legal de periodismo, e incluso generando denuncias de agremiados sobre personas sin título de comunicador social ocupando puestos o cargos en instituciones, e incluso muchos “influencers” se identifican como periodistas, como algo de moda”.

“Escuchamos el clamor de los periodistas de la región debidamente inscritos, debidamente titulados, que denuncian a aquellas personas que a través de cuentas de redes sociales han ido desarrollando más allá de lo que es la infociudadanía, y se están empezando a tomar atribuciones que no competen a un infociudadano, sino que ellas son más bien la competencia de un periodista o de un comunicador social”, alertó la líder del gremio en Aragua.

Via @elsiglocomv