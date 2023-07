Los Tubazos del Domingo / María Corina: Entre realidad y redes sociales

La noticia de la semana, indudablemente fue la visita de la candidata a la primaria, organizada por un sector de la oposición, María Corina Machado Parisca.

La caraqueña de 55 años, sin partido legalizado, inhabilitada y cuestionada por los propios adversarios opositores, recorre el país y promueve el fin del socialismo.

Expectativa

Es innegable que el anuncio de la visita generó expectativas. Se trata de una mujer que quiere ser presidenta. Se trata de alguien con mucho poder económico. Con muchos años en la jugada.

En las siguientes líneas haré el ejercicio de analizar más que opinar. La venida de la ingeniera industrial egresada de la UCAB Machado Parisca dejó muchas lecturas, enterró a algunos y sorprendió a otros.

De 4 a 2

Los organizadores de la gira inicialmente anunciaron la visita de la opositora a cuatro municipios. Miranda, Zaraza, Infante y Roscio.

Una meta ambiciosa para la cual se requiere organización y movilización, cosas de la cual carece en este momento la candidatura de Machado.

Los cuatro municipios escogidos, según datos del CNE agrupan a 330.733 electores, de los 558.514 que conforman el padrón electoral del último proceso, eso representa casi el 60% de los electores guariqueños.

Son cuatro municipios de los cinco más poblados del estado. No pensaron en los pequeños, en los cuales, estratégicamente pudieran haber logrado más impacto.

Al final no pudieron organizar y decidieron apostar a dos municipios: Infante y Roscio. El primer revés ocurrió antes de la llegada, al percatarse de que sin estructura política, sin casa, sin organización, no se realizan actos. A control remoto se pueden hacer ciertas cosas, pero en política eso no vale.

Machado no cuenta con una organización política fuerte que la respalde, solo posee las siglas de VENTE, partido no legalizado ante el CNE. Crearon un voluntariado en donde se agrupó mucha gente.

Todo pinta bien, para la propaganda, las redes sociales y la banderita azul. La pregunta surge cuando llega la campaña: ¿dónde están los caballitos de batalla? ¿Los responsables de organización y movilización? Si quieren saber de eso, pregúntenle a los adecos y psuvistas.

Y llegó Machado

La noticia de la visita de María Corina al Guárico, no fue exactamente los dos actos, que evidentemente resultaron con muchas debilidades.

Lo que le dio centimetraje y “vida” en las redes, fueron los inconvenientes que ella manifestó haber tenido para poder llegar.

Estas situaciones, mediáticamente “salvan la gira”, son las que convierten en noticia a la candidata. De allí surge la tesis de que son creadas o infladas por sectores de la misma candidata.

Ocho de cada diez noticias o reportes de redes, se refieren a lo que dice, hace o pasa, antes o después del acto. Esa es la estrategia.

El mito

Los actos de Valle de la Pascua y Roscio fueron semejantes, las calles escogidas no lograron llenarse.

No estamos hablando de fotos o video, estamos hablando de estar en el lugar y de tener periodistas y fuentes confiables.

Algunos dirán, “yo estuve allí y había mucha gente”, y es cierto había mucha gente, pero “mucha” es un adjetvo indefinido, y en política todo se define. Por eso alguién voló un dron en cada acto, por si no lo sabían.

Para una candidatura presidencial, la movilización fue un fracaso. De los presentes en el evento consultados, ninguno dio una cifra por encima de los mil asistentes.

Cosas de niño

Este fracaso no debe ser interpretado como rechazo a la candidata. Ni mucho menos como respaldo al chavismo o a otro sector opositor.

Los eventos fracasaron porque Machado no tiene en Guárico un equipo político con experiencia en esto. Su fortaleza es el recurso económico y las redes sociales, pero la batalla electoral se gana en la calle.

En Guárico no se vio a las personas salir de los barrios y marchar hacia la concentración. No respondieron los llaneros. No hubo avalancha. Fue una movilización simple, propia de una campaña para una alcaldía. Aun cuando movilizaron buses. En Roscio conté solo 10, eso me da 300 personas. Eso no gustó al anillo uno de Machado. Habrá jalón de oreja.

Discurso

En las últimas semanas Machado suavizó su discurso ante medios internacionales. Bajó el tono de voz y empezó a hablar más pausado y más corto.

Pero en la calle, sigue su discurso radical. En Guárico insistió en su frase “vamos a enterrar al socialismo”.

Chávez no pudo desaparecer a los adecos, nadie ha podido enterrar el comunismo, los fascistas aún siguen vivitos. Grave error la frase.

Nadie entierra a nadie. En política no hay muertos.

María Corina no habló más de 20 minutos, no porque tenía otros compromisos, sino porque su narrativa no está fundamentada sobre la esperanza, sino sobre rabia y la frustración, esa es la diferencia con Chávez, algunos osan compararlos.

Desde la tarima se apreciaban los “huecos” entre el público, eso desmotiva al orador. En una campaña se estima entre 35 y 40 minutos por discurso.

Aliados

Guárico será tomado como referencia en donde Machado no pudo, no arrastró. Sobre esto, algunos creen que en una campaña se debe sumar, hacer alianzas. Los que aquí se han arrimado, si no son del clan VENTE no suben a la tarima, por mucho que salten y brinquen y aunque hayan sido alcaldes o candidatos.

Ayudas que no suman

Días antes de la venida de María Corina circuló un audio del exgobernador de Guárico Eduardo Manuitt respaldando a esta. En el audio, Manuitt dice que conversó con ella hace algunos días y pide a los guariqueños salir a acompañarla.

El audio fue viral, lo que no fue viral fue el llamado a asistir. De nada sirvió el esfuerzo.

Que quede claro

Tal vez este análisis no guste al sector radical, y sea visto como un ataque a la candidata y una defensa de alguien más.

Pues ya lo dije, el fracaso de Machado es producto de su inexperiencia electoral, no tiene estructura. Es cierto que hay políticos con experiencia que se han sumado, zorros viejos, tipos que conocen el estado, pero en la articulación entre grupos se tranca el juego.

A María Corina le sobra emoción pero le falta organización.

Cambio de tema

Este lunes 24 estarán en San Juan de los Morros, los dirigentes políticos de oposición y máximo líderes de sus partidos: Antonio Ecarri (LAPIZ), Timoteo Zambrano (Cambiemos) y Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista).

Ecarri será candidato presidencial y esas tres organizaciones lo apoyarán. Esa es la nueva coalición, no creen en primarias y se separan definitivamente de la Alianza Democrática.

Sin lloraderas

Los operadores de María Corina Machado no deben sentirse mal por la torta puesta durante la visita. Los chavista tuvieron un acto con Diosdado en Calabozo, días antes y fue un fracaso. Luego se concentraron en Camaguán y fue un llenazo. Solo hay que intentarlo de nuevo.

Candidato

El nombre de José Manuel González es manejado por un sector para la gobernación de Guárico. Todo va a depender de cómo resulten las cosas con María Corina, la candidata que este viene acompañando.

Algunos principiantes y otros vivarachos se acercan pensando que serán los ungidos, pero González esta “posicionado” en la lista de María Corina.

De ser esto cierto, se podría repetir la historia de la canción de Billos Caracas Boys “El Brujo”, con los dos candidatos llamados Luis. El que entendió, entendió.

Admitida

Con un expediente marcado con el número N-MP-147593-2023 fue admitida ante el Ministerio Público una denuncia del abogado José Nicolas Felizola en contra de la alcaldía del municipio Roscio por presunta corrupción. La fiscalía 17 ya designó al fiscal que llevará ese caso. Comienza el primer capítulo de esta historia.

Periodistas

Para este 27 de julio está planteada la asamblea de agremiados del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Guárico. Van a llenar las vacantes que ese gremio tiene. Comienza el renacer. Allí estaremos apoyando.

Sectarismo

“Cuando en el Psuv el sectarismo se impone y hay exclusión, Caracas castiga. Si las tendencias no se ponen de acuerdo, la Dirección Nacional manda un candidato ajeno al estado. Ese es el castigo“. Frase expresada esta semana por un dirigente rojito.

Corticos

Rosales no va para la primaria. Aunque UNT diga, se justifique y explique, fue un golpe duro para la primaria.

Delcy Rodríguez sorprende nuevamente y se reúne con líderes mundiales. Siguen subestimando a Maduro.

¿Qué servicio será peor el de Cantv o el Banco Bicentenario? Ambos funcionan por inercia. Ambos parecen compitir por ganarse el primer puesto de los peores servicios.

Un adeco alzado en Guárico se rebela contra Bernabé Gutiérrez. Cuestiona que este se imponga como candidato. Se trata de Frank Ortega.

Orlando Medina Bencomo / El Tubazo Digital