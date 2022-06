Mayor del ejército pierde la vida mientras saltaba en paracaídas

Aragua.- El Mayor Tulio Alejandro Fernández Párraga quien fungía como 2do. Cmdte del 423 Batallón «Cnel. Ramón García de Sena» falleció este miércoles.

Párraga cumplía funciones de Maestro de Salto y presuntamente ocurrió una apertura prematura del paracaídas de reserva.

Dicha situación provocó la salida forzosa del militar, ocasionado que se golpeara contra el fuselaje de la aeronave produciéndose el deceso instantáneo.

El accidente ocurrió durante un salto de entrenamiento para los “Army Games 2.022”, en una aeronave SkyTruck del Ejército, en el sector de la Zona de Salto de la Placera, ubicada en Maracay Edo. Aragua.

La ZODI de Aragua y el Batallón 421 de Infantería Paracaidista enviaron sus condolencias a los familiares del mayor Fernández Párraga.

El GD Betancourt Gudiño junto al Personal Militar y No Militar de la #ZODIAragua, se unen al duelo que embarga a la familia Fernández Guerra, por el sensible fallecimiento del My Tulio Fernández Parraga quién en vida fue el 2do Cmdte del 423 BINFP "Cnel. Ramón García de Sena". pic.twitter.com/oG2OZMKsnh

— @Zodi_Aragua3 (@ZodiAragua3) June 8, 2022