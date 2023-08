SEIR CONTRERAS / Cuando la realidad supera a la televisión

La frase utilizada para titular este artículo de opinión corresponde al periodista Seir Contreras quien se convirtió en noticia luego de haber sido despedido de un medio de comunicación privado.

Seir Contreras es periodista, oriundo del estado Táchira, joven de formación cristiana, trabajaba en el canal privado de TV conocido en Venezuela como Globovisión.

Seir sabe de medios, pues desde niño, con 11 años, trabajó en una emisora comunitaria en Táchira, allí compartió con gran cantidad de personas afectos al fallecido presidente Chávez.

Llegó a tener coincidencias con la revolución y por cierto, vale acotar, que antes de estar en Globovisión, estuvo en VTV el canal del estado. De allí salió despedido, por razones políticas.

En esa ocasión se tomó una fotografía junto a María Corina Machado, luego de un evento, la foto fue utilizada para señalarlo de opositor, la situación estaba muy radicalizada y este terminó en la calle.

El dilema del periodista

Seir Contreras volvió a quedar sin trabajo, esta vez, luego de casi cuatro años, una empresa privada lo echa a la calle después de entrevistar a un diputado del chavismo y escenificar en cámaras un debate subido de tono, según algunos.

Para desmenuzar este tema, es bueno y sano enfocarlo desde todos los ángulos. Dar un tratamiento más periodístico que personal.

Estilos

Seir Contreras tiene un estilo periodístico; es frontal y rebate argumentos del invitado. Ese estilo no es malo. Los estilos se respetan. Cada periodista define un estilo, no hay modelos ni recetas.

El periodista le correspondió entrevistar a un joven diputado del Psuv, fue una entrevista polémica y argumentada. De esta entrevista, se guindó en redes un extracto de 4 minutos y medio, en el cual se realizó el tira y encoge entre ambos.

El periodista

Seir Contreras es periodista, pero también es humano. Esas tonterías del periodista controlado y objetivo son gamelotes de novatos. La realidad es otra. Considero que Seir se extendió en sus argumentos.

Los periodistas no estamos para contradecir a los entrevistados, ni para ridiculizarlos. Eso no significa que no se pueda preguntar y repreguntar. Pero el ponerse como ejemplo o poner a la familia y seres cercanos no siempre es la mejor forma de hacer periodismo.

Creo que Seir se sintió tocado, cuestionado por el entrevistado y respondió como ser humano. Es costumbre de algunos entrevistados etiquetar al periodista: Seir fue catalogado como “desinformado” y como opositor seguidor de un “candidato que estafó al país”.

Lo primero es descortés y lo segundo es una ofensa. Ante esto, el periodista se defendió. Fue el invitado quien metió al periodista en el debate.

Aunque insisto, el periodista fue llevado al terreno del invitado, se enganchó y se alargó. El periodista nunca fue grosero, mi única observación es que un periodista, en una entrevista no puede tener más tiempo, no puede hablar más que el entrevistado. Eso es para piratas egocentristas, y Seir Contreras no es de esa fauna, es un joven brillante y profesional.

Cuando un invitado cuestiona a un periodista, el periodista tiene derecho a defenderse o aclararle al invitado su postura.

El invitado

El diputado invitado al programa “Primera Página” y que Seir entrevistó, se llama Ramón José Magallanes Carapa, es miembro de la Comisión Permanente de política interior.

Magallanes es un joven diputado representante del estado Guárico, es oriundo de la población de Tucupido, en el municipio José Felix Ribas.

Lo conozco, puedo dar fe de su preparación y formación. Es un profesional con estudios y miembro activo en la juventud de esa organización. Con talante democratico y conductor de equipos.

Creo que ese día no fue su mejor entrevista. Era la primera vez que Seir Contreras lo entrevistaba, ni siquiera lo conocía.

Magallanes, en una parte de la entrevista, vinculó al periodista con sectores de la oposición. “Aunque sabemos que tú seguramente tienes a un candidato que estafó a la Patria, nosotros vamos a ganar con Maduro. Prepárate para seguir viendo al chavismo gobernando” así le dijo.

Estoy seguro que esta experiencia fue un aprendizaje para quien le queda mucho camino por recorrer. Es decir, para ambos.

El dato

Seir Contreras le contó a Luis Olavarrieta, luego de haber sido despedido, que al finalizar la entrevista, el diputado Ramón Magallanes le estrechó su mano y le indicó que le había gustado la entrevista y la manera como se condujo. No hubo ningúna observación ni reclamo.

El medio

En horas de la tarde de ese mismo día, uno de los gerentes del canal llamó por teléfono a Seir Contreras para decirle que por instrucciones del dueño, este no seguiría en el canal.

Eso es todo lo que se sabe. Estamos ante un evidente y repudiable caso de censura. Lo que no podemos comprobar es, si se trata de autocensura, de un empresario que cuida su empresa y que actúa antes de que se lo pidan, o de censura ejercida desde el poder.

En un país normal, la entrevista no debió haber sido tendencia y nunca debió haber ocurrido el despido. Es un golpe a la libertad de expresión.

Incluso, aun cuando la actitud de comunicador haya sido cuestionable y extralimitada, que es no el caso, el despido sigue siendo censura y algo que no se puede convalidar.

Sus compañeros

Actores en redes, los llamados jueces del teclado, ese sector minoritario que se expresa en redes y hace tendencia, juzgaron y cuestionaron a quienes el día siguiente estaban en el programa “Primera Página”.

Acusaban a los periodistas de falta de solidaridad. Según algunos extremistas, todos los periodistas debieron haber renunciado. Mayor tontería no puede haber.

Una de las conductoras del programa leyó un mensaje de la audiencia y luego dijo: «Nuestro compromiso siempre ha sido seguir del lado de la audiencia. Seir, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra solidaridad. Pero, lamentablemente hay situaciones que nosotros no tenemos en nuestras manos. Nuestra oración para él, nuestro valor para su trabajo y el de todos los periodistas en Venezuela». Esa es una expresión valiente y solidaria ante las cámaras.

Opiniones

Desproporcionales e injustos los ataques en redes y medios contra el diputado entrevistado. Respondió de la manera que decidió hacerlo. Ya lo dije, no fue su mejor entrevista, pero no tenemos ninguna evidencia de que este haya influido o solicitado el despido del periodista.

Algunos memes y videos pretendieron descalificar al diputado de manera grotesca, esto también es repudiable. Lo que hay que cuestionar es el despido del periodista, no el rol del entrevistado.

En todas las entrevistas que vi de Seir, despues de su despido, no hay ni una palabra de descalificación o cuestionamiento hacía el diputado entrevistado. Una actitud profesional y admirable.

Tres asesorías gratis

Cuando un político va a un medio, sus asesores le dicen quien lo va a entrevistar y como es el formato del programa. Hay estilos suaves, moderados, simples, interactivos y fuertes.

Los políticos no deben acostumbrarse a los periodistas complacientes que actúan como propagandistas más que como periodistas. Esto último no es cuestionable, se llama relaciones públicas.

Los políticos deben revisar su narrativa, y su manera como se manejan en los medios. Una regla que he aprendido: El periodista tiene el derecho a preguntar lo que quiera y el entrevistado a responder lo que le parezca. Será la opinión pública quien emita su juicio final.

Orlando Medina Bencomo /CNP 26637 / El Tubazo Digital / Fotomontaje: larepublica.com