¿CIERTO O FALSO? Norkys Batista está embarazada

Venezuela| Tras un vídeo difundido por la talentosísima Norkys Batista, los internautas no se hicieron esperar, ya que rumoran que está embarazada.

En el material audiovisual se observa el vientre un poco abultado de la actriz, sin embargo, ella asegura estar «robustecida de salud».

Norkys Batista atribuye sus kilitos de más a todo lo que comió durante sus vacaciones en Aruba, a donde viajó a ver a sus padres y hermana tras 4 años distanciados.

«Lo que si les digo es que he comido delicioso no le digo que no a nada y estoy feliz, pasada de mala conducta», comentario que compartió la venezolana en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que hace pocas semanas la criolla aseguró que ya dio inicio a un tratamiento para preparar su cuerpo y así tener a su segundo hijo.

Con redacción de 24 Noticias Digital